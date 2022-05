OVO JEDNOSTAVNO JELO KONSTRAKTA NE UME DA NAPRAVI: Evo šta je sve otkrila ZDRAVA UMETNICA!

Ana Đurić Konstrakta gostovala je danas u emisiji "Nedeljom u 2 i u 3" na HRT novinara i voditelja Aleksandra Stankovića. Tom pirlikom Konstrakta je odgovarala na pitanja fanova.

Ona je otkrila šta misli o oceni žirija, s obzirom da je dobila mnogo manje poena nego og publike:

- Ja nisam neko ko inače prati "Evroviziju", tako da nisam znala šta žiri inače ocenjuje. Moguće je da oni inače ocenjuju raskošnu muziku i glas, što ja nisam pružila, moguće je da je to zato. U svakom slučaju mislim da smo prilično dobro prošli.

Ana Đurić je ovom prilikom otkrila da joj je drago i što se odlučila da se na "Evroviziji" takmiči sa pesmom "In corpore sano".

Mnoge je zanimalo i da li je gurman:

- Ne vidi se po meni, ali ja zaista volim da jedem i da kuvam. Na periode odlučujem šta ću da kuvam. Recimo, spremam pastu dok moji ukućani ne mogu više da je gledaju, pa spremam nešto drugo iznova i iznova. Jedino što ne znam da spremam to je pasulj, za to je zadužen moj tata. To mi je izazov, da naučim da spremam pasulj i zavijam sarme.

Konstrakta je otkrila i da li je koristila botoks:

- Ne i mislim da neću nikad. Mislim da je prihvatanje najbolji način da se izborimo sa starenjem.

Volela bi da sarađuje sa Josipom Lisac, koju je opisala kao virtuoznu, ali i sa Vojkom Fau:

- Da mi je rekao da ću sa Vojkom nastupati ne bih verovala, jako volim to što on radi i ovo je bila idealna prilika.

Kao mala jako je volela Bajagu, Azru i Olivera Mandića i mnoge druge.

