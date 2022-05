POTPUNO NEOČEKIVANO Popularna pop pevačica želi da obradi Karleušine pesme A ONDA JAVNO PORUČILA JELENI: AKO VIDIŠ OVO...(VIDEO)

Saška Janković Yanx ugostila je ekipu TV Kurir i u prijatnoj atmosferi studija „ŠUM“ u kome inače snima, otpevala svoju novu pesmu Tirkiz, otkrila sa kim se druži sa estrade, ali i od koga je dobila čuvenu tortu za rođendan.

- Ne družim se aktivno sa Sarom Jo i sa Nevenom Božović, ali da, snimila bih pesme sa njima. Sa Nevenom bih snimila nešto što je balada, ili neki elektro-pop, a sa Sarom Jo neki andergraund i definitivno nešto što je agresivnije.

A da li Saška sluša Karleušu.

- Ovo me niko nikada nije pitao. Pa da li slušam, slušam je. Slušam instrumentalnu, džez muziku. Ali, da volim pesme Jelene KArleuše. Posebno starije pesme. Ima nekoliko pesama Jelene Karleuše i Dragane Mirković koje bih volela da obradim. Možda ih nekad i budem pitala, ako Kareluša bude ovo svidela ili čula - rekla je Saška Janković za Kurir.

Posetimo, Aleksandra Janković, profesionalno poznata kao Sashka Janx (Saška Janks) i Miss Jukebox, srpska je pevačica. Tri puta je bila prateći vokal na Pesmi Evrovizije, te je isti broj puta učestvovala na Beoviziji.

U "Prvom glasu Srbije" izvela je pesme poput "Daire", "Mito bekrijo", "Đelem, đelem", "Zbunjena" i "Because You Loved Me". Takođe, u maju 2010. Janković je pevala prateće vokale Milanu Stankoviću na Pesmi Evrovizije 2010.

