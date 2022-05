UŠUNJALA SE BIVŠEM U KUĆU I POKUŠALA DA SE UBIJE U NJEGOVOM KUPATILU: Šok ispovest poznate glumice! Otkrila i da je SILOVANA

Glumica Selma Bler ima vrlo tešku životnu priču koju je pretočila u svoje memoare pod nazivom "Mean Baby: A Memoir of Growing Up". Ona se već godinama bori s multiplom sklerozom, a u knjizi, u kojoj je razotkrila svoje najintimnije tajne, priznala je i da je bila ovisna o alkoholu, kao i da je bila silovana, piše "The Guardian".

Selma je otkrila da je od detinjstva osećala niz simptoma koji bi se iznenada pojavili, a onda bi isto tako nestali. Kada je dobila dijagnozu multiple skleroze 2018. godine, osetila je nalet emocija, ali i olakšanje jer je napokon sve imalo smisla.

"Bila je tu sve vreme. Delovi slagalice počeli su da dolaze na svoje mesto. Patila sam od simptoma koji su dolazili i odlazili još od detinjstva. Groznica, infekcije mokraćnog sistema, bol i utrnulost nerava, depresija. Simptome sam pokušala da otupim alkoholom, ali učinak je bio privremen. Simptomi su s vremenom postajali sve snažniji. Oko 2008. godine počela sam da gubim osećaj u nogama. Tako nešto nikada nisam iskusila. Nakon nekog vremena ponovo sam osećala noge. Opet sam jahala, što mi se svidelo. Jednog dana, hodala sam niz brdo sa svojim konjem, kada sam odjednom pala. Tlo se jednostavno iskliznulo ispod mene", napisala je Selma.

"Tada nisam previše pila. Zapravo, osećala sam se dobro. Bila sam srećna, aktivna i zaposlena. Mislila sam da je to povezano s mojom ishranom. Angažovala sam kuvara da mi priprema makrobiotička, uglavnom vegetarijanska jela... Išla sam kiropraktičarima i svim vrstama iscelitelja", istakla je Selma, kojoj ništa od toga nije pomoglo da ozdravi.

"Čitala sam medicinske časopise, dok sam kopala po simptomima depresije i alkoholizma, tražeći sponu, nikad nisam potražila poremećaje kretanja. Bilo mi je nezamislivo. U sledeće tri godine bilo je sve više ovakvih epizoda. Simptomi su se pogoršavali. Bila sam kod svakog lekara koji postoji. Krivili su hormone, depresiju, anksioznost, iscrpljenost, pothranjenost, moju "neurastensku" prirodu. Jedan lekar je otišao toliko daleko da mi je rekao da bih se možda osećala bolje da imam dečka", napisala je glumica.

"Nikada nisam išla na magnetnu rezonancu. Jedini lekar koji je spomenuo multiplu sklerozu (MS) kao mogućnost bio je moj oftalmolog, kog sam posetila zbog bolova u oku kada sam imala 22 godine. Sada vidim da je većina tih lekara, koliko god su bili dobronamerni, zaista verovala da je to uglavnom u mojoj glavi", istakla je Selma.

Početkom avgusta 2018. godine, Selma je otišla na godišnji odmor kod prijatelja u Majami. Nadala se da će je "sunce Floride i topla okeanska voda okrepiti" jer je bila premorena od snimanja filma. Selma je s prijateljima otišla na jahtu, te je odlučila da skoči s nje u more. "Čim sam uletela u vodu, znala sam da nešto nije u redu. Više nisam znala da plivam. Čin skakanja oduzeo mi je sve što sam imala. Tada sam znala da se telo u kom živim dramatično promenilo."

Selma je nakon toga otišla kod specijaliste, koji ju je poslao na magnetnu rezonancu. Lekar je otkrio niz lezija povezanih s multiplom sklerozom, a šest ih je bilo problematično jer su bile aktivne. "Plakala sam, nije lako dobiti dijagnozu nijedne hronične bolesti. Svi životni planovi počinju da se menjaju. Telo se okreće protiv tebe, zarobljena si u sopstvenoj koži, sama sebi postaješ stranac."

Lekari su Selmi savetovali da sa svojom pričom ne izlazi u javnost, jer mnogi neće razumeti njenu dijagnozu. Takođe, brinuli su se da zbog svoje bolesti više neće moći da radi kao glumica. Ipak, Selma ih nije poslušala. Ona je svoju dijagnozu otkrila u oktobru 2018. godine. Hrabra glumica se godinu dana kasnije pojavila i na dodeli Oskara. "Kada sam se pojavila na crvenom tepihu i videla sve te kamere, počela sam da plačem. Moj menadžer došao je po mene. Ali, tada sam shvatila da nema povratka, otkrila sam svoj problem javnosti."

Selma je, između ostalog, u svojim memoarima priznala i da je dva puta pokušala da počini samoubistvo. Privi put je to uradila zbog nesrećne ljubavi, a da je pokušala sebi da oduzme život drugi put, otkrila je za magazin "People", ali nije objasnila kada i zašto.

Selma je prvi put digla ruku na sebe zbog Toda, koji je bio trener konja, a upoznala ga je u vrlo teškom trenutku, nakon smrti dečka koji joj je bio prva simpatija i bliski prijatelj. "Mislila sam da je on pravi ulov. U početku se jako trudio oko mene, čak je i napravio spisak stvari na kojima bi trebalo da poradim kako bih se što pre oporavila. Ipak, ispalo je da je hteo samo seks. Kad je ubrzo raskinuo sa mnom, za mene je to bilo nepodnošljivo", istakla je.

Selma se nakon njihovog raskida tajno se uvukla u Todovu kuću. "Popila sam šaku tableta i otišla u njegov WC, gde sam sjela na pod i pila tekilu. Međutim, u poslednjem trenutku me je uhvatila panika. Na kraju je njegova mama zvala Hitnu pomoć koja me odvela u bolnicu", navela je glumica u memoarima.

