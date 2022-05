SA 7 GODINA SE ODALA ALKOHOLU KAKO BI PREŽIVELA DETINJSTVO: Otkriveni traumatični detalji iz života poznate glumice

Glumica Selma Bler napisala je u svojim memoarima da se odala alkoholizmu sa samo 7 godina jer je želela da pobegne od trauma pa je u piću tako mlada pronašla utehu.

- Ne znam da li bih preživela detinjstvo bez alkoholizma - rekla je ona za "People".

- To je zaista veliko olakšanje na početku. Počela sam zaista mlada sa alkoholom kao utehom, kao mojim mehanizmom za suočavanje sa realnošću.

U jednj emisiji otkrila je neverovatne detalje:

- Bilo je teško. Ali možda je bilo lakše. Možda nikada ne bih preživeo bez pića.

Ona je u svojoj knjizi napisala i kako joj je alkolol bilo "otkrovenje".

- Kada sam imala sedam godina, kada sam u kući imala alkolol na točenje, stalno sam ga pila, ali niko nije obraćao pažnju na moj nivo potrošnje.

- Prvo sam pomislila kako je to strašno, a onda sam se napila i uživala u tom osećaju. Kasnije su me stavili u krevet svoje sestre i sutra se ničega nisam sećala - prenosi "Glossy".

Podsetimo, Selma je pre par godina otkrila da boluje od multiple skleroze, zbog čega danas hoda uz pomoć štapa.

Iza sebe ima brojne uloge u poznatim filmovima kao što su "HellBoy", "A Dirty Shame, "My Mom's New Boyfriend", "In Their Skin", ...

