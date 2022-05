NIJE MOGLA DA SAKRIJE LJUBOMORU: Ceo svet priča O REAKCIJI Amber Herd dok je Kejt Mos NA SUDU pričala o vezi s Džonijem Depom

Manekenka Kejt Mos svedočila je juče na sudu u korist Džonija Depa u sporu s njegovom bivšom suprugom, Amber Herd. Tokom njenog svedočenja, Amber je pomno pratila šta manekenka govori. Nakon suđenja, internetom je počeo da kruži snimak reakcije Amber Herd na Kejtine izjave.

Amber tokom njenog svedočenja nije mogla da sakrije ljubomoru. Dok je Kejt govorila o svom odnosu s Depom, Amber je brzo treptala, prevrtala očima i bila vidno nezadovoljna iskazima manekenke. U jednom danu snimak Kejtinog svedočenja pregledan je više od 4.5 miliona puta, a mnogi sada ismevaju Amber i hvale Kejt.

foto: Profimedia

"Kejt je otmena i dostojanstvena. Nešto što Herd nikad neće biti", "Amber je ljuta i sigurno puca iznutra. Strašna žena. Tako se moj otac ponašao kada bi ga uhvatili u laži - brzo je treptao i uzdisao", "Amberino lice je reklo sve", "Smešno je videti kako joj oči trepere kad se naljuti", "Trzala je očima, nije znala gde da gleda zbog eksplozivnog besa koji je držala u sebi".

"Jasno je da Amber nije želela da čuje da su Kejt i Dep imali dugotrajnu vezu", "Gledati Amber kako puca u tišini je verovatno najsmešnija stvar koju sam ikad video", "Vrlo čudno ponašanje za nekoga ko je bio zlostavljan", "Amber je narcisoidna i ne može da podnese da Džoni nije njeno vlasništvo", "Ooo, poludela je. Ne može da podnese činjenicu da je uhvaćena u svojim lažima i da je Kejt puno lepša od nje", samo su neki od brojnih komentara na jučerašnje suđenje.

foto: Profimedia

"Ne, Dep me nije gurnuo niz stepenice"

Naime, Kejt je najpre upitana kako poznaje Džonija Depa, na šta je odgovorila: "Imala sam vezu s njim." Amber je ranije na sudu rekla da je čula da je Dep gurnuo Kejt niz stepenice, što je manekenka demantovala.

"Bili smo u sobi, Džoni je otišao iz sobe pre mene. Počelo je olujno nevreme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stepenice i povredila leđa. Vrisnula sam, bolelo me i nisam znala šta se dogodilo", ispričala je Mos.

foto: Profimedia

"On je dotrčao do mene da mi pomogne, odneo me do sobe i pobrinuo se da budem dobro", dodala je. Advokat Džonija Depa je pitao: "Da li vas je Džoni Dep gurnuo niz stepenice?" Kejt Mos je odgovorila: "Ne." Takođe je rekla da je Dep nikad nije gurnuo, udario, ni bacio niz stepenice.

Dep: Izjave Amber Herd su apsolutno lažne

Podsetimo, juče je svedočio i Džoni Dep, koji je rekao da su izjave Amber Herd potpuno lažne, sulude i ponižavajuće, te da se sve otelo kontroli.

"Nijedno ljudsko biće nije savršeno. Niko od nas nije savršen, ali ja nikad u životu nisam nikoga seksualno uznemiravao ili fizički zlostavljao. Šest godina sam čekao da mogu da kažem istinu o tim užasnim stvarima koje mi se pripisuju", rekao je glumac.

(Kurir.rs)

