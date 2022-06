ZDRAVO, JA SAM LJUBAVNICA TVOG MUŽA: Šokantni detalji o SLAVNOJ GLUMICI! Petljala se s BRAĆOM, a njena SMRT nikad nije RAZJAŠNJENA

Prošlo je tačno 96 godina otkako se rodila slavna Merilin Monro, jedna od najčuvenijih glumica u istoriji koja se smatra ikonom lepote. Deo životne priče istinske holivudske zvezde bila je i njena veza sa bivšim američkim predsednikom Džonom F. Kenedijem, koja je, prema pojedinim navodima, bila kobna po zanosnu divu.

Nije do kraja razrešena ni priča o njenom odnosu sa Džonom F. Kenedijem jer se stalno pojavljuju novi intrigantni detalji. Ipak, moguće je izdvojiti nekoliko najšokantnijih priča koje se vezuju za njih dvoje, tačnije za ljubavni trougao jer je u vreme navodne romanse sa Merlin Monro, prvi čovek Amerike bio oženjen sa Džeklin Kenedi.

Telefonski razgovor Merilin i Džeki

Američki autor Kristofer Andersen objavio je 2013. knjigu "These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie", čiju su odlomci objavljivani u "Njujork postu", a u kojoj je pisao o čuvenom telefonskom razgovoru između Merilin Monro i Džeki Kenedi.

Prema njegovim rečima, glumica je prvoj dami SAD rekla da je u vezi sa njenim mužem, koji planira da se razvede i da počne novi život, a Džeki je imala spreman odgovor.

- Merilin, udaćeš se za Džeka i to je sjajno. Uselićeš se u Belu kuću i preuzeti odgovornosti prve dame, a ja ću se odseliti i ostaviti ti sve probleme.

foto: AP

Iako bi ovakav odgovor mogao da ukaže na ravnodušnost, Džeki je bila daleko od toga kada je u pitanju afera njenog supruga sa čuvenom Merilin Monro. Navodno joj je ta njegova vanbračna veza najviše smetala od svih njegovih "izleta".

Autor knjige pozivao se na pokojnog glumca Patera Laforda, koji je bio oženjen Kenedijevom sestrom Patrišom, i koji mu je otkrio ovu priču. U ovom štivu piše da je Merilin bila ubeđena da će se udati za Kenedija pa je prijateljici Džin Karmen rekla "Zamisli me kao prvu damu".

Džeki Kenedi umrla je 1994. u Njujorku. Sa Džonom Kenedijem bila je u braku od 1953. do 1963. a njen brak sa Aristotelom Onazisom trajao je od 1968. do 1975. godine.

Merilin je sa Kenedijem dobila ćerku?

Gledis Bejker Moris koju je odgajila rođaka slavne glumice Meredit Bejke, izjavila je 2014. da je ćerka Merilin Monro i Džona Kenedija.

- Rekla mi je da se Merilin plašila da će braća Kenedi ubiti i nju i dete ako saznaju za trudnoću, tako da se porodila u tajnosti i ubrzo me nakon rođenja sakrila kod nje - rekla je Gledis da joj je majka ovo ispričala na samrti.

Ovoj priči išla je u prilog tvrdnja ginekologa Merilin Monro koji je rekao da se glumica nakon dva pobačaja 1962. godine porodila.

Zabavljala se i sa Džonom i sa Robertom Kenedijem? Imala odnose sa braćom?

"Netfliks" je u aprilu ove godine objavio dokumentarac "The mystery of Marilyn Monroe: the unheard tapes", rediteljke i producentkinje Eme Kuper.

Film je nastao u saradnji sa istraživačkim novinarom Entonijem Samersom koji je 1985. objavio knjigu "Goddess: the secret lives of Marilyn Monroe", inspirisan odlukom suda u Los Anđelesu da ponovo otvori istragu o smrti glumice.

Dokumentarac detaljno analizira život čuvene Merilin, a deo je naravno posvećen njenom odnosu sa Džonom Kenedijem, ali i sa njegovim bratom Robertom Kenedijem.

O tome je najviše pričala supruga Dina Martina, Džin Martin koja tvrdi da je Merilin imala odnose i sa jednim i sa drugim članom porodice Kenedi i to naizmenično. Na iznenađenje mnogih, rekla je da Džon ispao iz igre jer se glumici u jednom momentu učinilo da je Robert zapravo muškarac njenog života.

U dokumentarcu je pričao i privatni detektiv Džon Danof koji je radio za Džonovu konkurenciju kao i Fred Otaš sa kojim je sarađivao. Kako su rekli, oni su čuli tajne snimke na kojima se čuje kako Merilin ima odnose sa Džonom i Robertom, ali i da je bilo više zapisa njenih odnosa sa Bobijem Kenedijem, pisao je "San".

Film otkriva i da je glumica nekoliko dana pre smrti rekla prijateljima da je zatrudnela sa jednim od članova Kenedijevih, ali da je morala da abortira.

Dokumentarac donosi i teoriju o tome da je Merilin bila upućena u tajne američke vlade o nuklearnom naoružanju, zbog čega je bila pretnja i porodici Kenedi i državnoj bezbednosti.

Poslednji dani Merilin Monro

Pomenuti dokumentarac doneo je i niz detalja o poslednjim danima Merilin Monro pa je tako publika saznala da je glumica zvala svog ginekologa Leona Krona da ga pita da li je ljut na nju zbog njenog prethodnog pobačaja.

Dan pre smrti nazvala je prijateljicu En Karger da joj kaže da će se udati za Boba Kenedija. Kontaktirala je i prijatelje u Vašingtonu među kojima je bio i Kenedijev zet Piter Loford.

Na dan smrti pričala je sa glumicom Žanom Karmen koja je za "Veniti fer" rekla da joj je Merilin ispričala šta se dešavalo nešto ranije tog dana.

- Rekla mi je da ju je neka žena zvala celu noć i maltretirala ju je. Glas joj je zvučao poznato, ali nije mogla da shvati o kome se radi. Anonimno joj je poručila "Ostavi Bobija na miru".

Žana je otkrila da joj je Merilin tražila vino i tablete, ali da je ona to odbila.

Kako film otkriva, Robert Kenedi prekinuo je vezu sa glumicom kada je shvatio da ona ima emocije prema njemu. Tvrdio je da nije video Merilin na dan kada je preminula, ali su očevici rekli da su ga primetili blizu njenog imanja, neposredno pre tragedije.

Džon i Robert umešani u smrti Merilin Monro?

Za rasplet tragedije važno je i to što je Merilin u četiri sata i 30 minuta ujutru zvala svog psihijatra koji je u njen stan došao posle sat i po. Otkrio je da je glumica bila besna dok je razgovarala sa njim preko telefona, kao i da mu je rekla da je te noći trebalo da se vidi sa jednim moćnim muškarcem, ali su joj planovi propali.

Misteriji ovde nije kraj, a ovo su sumnjivi detalji! - Nepoznato vreme smrti - Položaj tela bio je nelogičan za nekog ko je umro od prekomerne doze lekova što ukazuje na to da je telo pomerano i posle smrti - U krvi i jetri pronađeni su tragovi barbiturata, ali ne i u želucu dok na telu nije bilo tragova uboda igle - Zvanična verzija kaže da je Merilin bila sama te večeri, iako su svedoci tvrdili da su videli Roberta Kenedija da izlazi iz njenog doma - Lista poziva obavljenih te večeri izbrisana je iz telefonskog računa - Njen dnevnik, od kojeg se nije odvajala, jednostavno je nestao

Aktuelna je uvek priča o misteriji smrti legendarne glumice koja je pronađena mrtva u svom stanu u Los Anđelesu četvrtog avgusta 1962. godine. Ubistvo, nesrećan slučaj ili samoubistvo... do danas nema konačnog odgovora.

(Kurir.rs/ Žena Blic)

Bonus video:

00:30 Ceca, Mili i David podržali Sanju Kužet