PROKLETSTVO KENEDIJEVIH DOVELO JE DO VELIKIH TRAGEDIJA: Varao je, izgubila dva deteta, a kad ga je vratila OVIM REČIMA, UBIJEN JE!

Svetlost dana ugledala je nova knjiga Marka Apdegrova pod nazivom "Incomparable Grace: JFK in the Presidency", koja istražuje vanbračne afere pokojnog američkog predsednika Džona F. Kenedija, što je i te kako uticalo na njegov brak. Knjiga je otkrila i da je gubitak njihovog drugog sina zbližio njega i suprugu Džeki više nego ikada.

foto: AP 11 Avg 2016

Smatrali su ga harizmatičnim govornikom, a žene su padale na njegov šarm, kojim je često prikrivao nedostatke. Nova knjiga koja se bavi životom Džona F. Kenedija otkrila je i da se iza njegove privlačnosti krio čovek ispred kojeg su, sve do njegove smrti, stalno iskakali novi izazovi. Upravo ta knjiga otkrila je kako su Bela kuća, ali i lična iskušenja pre njegove smrti Kenedija i te kako transformisali.

- Iako mu se sreća smešila tokom 46 godina života, tragedija je sve vreme strpljivo čekala - napisao je autor Mark K. Apdegrov.

Nakon Kenedijeve smrti drugačije počinje da se gleda i sve u vezi sa njegovom porodicom, a obrazac kojeg se držao smatraće se na kraju delom prokletstva Kenedijevih.

Godinama nakon njegove smrti reputacija "divljeg i bezobzirnog ženskaroša" ne samo da se nije ugasila, već je napredovala. No, kako otkriva autor, ta njegova strast prema vanbračnima aferama nije bila rezultat moći koju je dobio kao predsednik, već obrazac koji je naučio u najranijoj dobi.

- U hiperkompetitivnoj i testosteronom prožetoj porodici Kenedi neobuzdano ženskarenje bilo je jednako važno kao i samo osvajanje - stoji u knjizi uz tvrdnje da je "Džon F. Kenedi odrastao upijajući ponašanje Džoa Kenedija starijeg", piše "tportal".

Ipak, odrastanjem je došao brak, potom i deca, no i nakon što je izabran za američkog predsednika nastavio je po ustaljenom obrascu, a sve više glasina i priča isplivalo je nakon njegovog ubistva 1963. godine.

Njegov seksualni apetit samo se pojačavao svakodnevnim injekcijama kortizona, koje je dobijao za leđa, a sve su to podsticali njegovi prijatelji i pomoćnici, željni da mu udovolje u svemu, pa tako i u pronalaženju novih partnerki - od filmskih zvezda, preko sekretarica i pripravnica iz Bele kuće, pa sve do vrhunskih prostitutki, ali i svih onih koje su na to pristajale bez pogovora. Među njima bile su i starlete, kao i Merilin Monro, koje nikad nisu javno potvrdile svoje afere s predsednikom Kenedijem.

Apdegrov je, radeći na knjizi, razgovarao sa mnogim Kenedijevim "ljudima od poverenja", a među njima je bila i glumica Endži Dikinson, koja se prisetila njegove harizme i dobrog izgleda, koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Ona sama nikada nije potvrdila da je imala aferu s predsednikom. A osim toga, autor je u knjizi dao odgovor na pitanje koje se decenijama provlači: "Da li je prva dama Džeki Kenedi znala za suprugovu potrebu za vanbračnim aferama?"

I odgovor je - da. Ona je prihvatila taj deo njegovog života, ali to joj zasigurno nije bilo lako, posebno u javnosti, u kojoj je uvek odisala gracioznošću.

foto: Profimedija

Pet godina pre nego što je izabran za 35. američkog predsednika, Džeki Kenedi prolazila je najgore trenutke svog života, ali on za to nije mario.

- Godine 1956., samo tri dana nakon što je Džeki rodila mrtvorođenu ćerku Arabelu, Kenedi je bio na ostrvu Kapri, bezbrižno uživajući u evropskom krstarenju i nije ni razmišljao da ga prekine i vrati se kući. Na Bobija je palo da se pobrine za situaciju kod kuće, da uteši Džeki i dogovori sahranu njegove ćerke.

Tek kada ga je tadašnji prijatelj Džordž Smejtrs upozorio da bi ga boravak na Kapriju mogao koštati budućih izbora, KenedI je spakovao kofere i vratio se kući.

Slična tragedija zadesila je porodicu tokom Kenedijevog mandata u Beloj kući, kada je rođen njihov drugi sin Patrik i to na dan na koji je 20 godina ranije Džon spasen kada je njegov patrolni torpedni čamac u Drugom svetskom ratu prepolovio japanski razarač.

Pokazao se 7. avgust 1963. lošim u startu, a Patrik je stigao na ovaj svet pet i po nedelja ranije.

foto: Profimedia

Maleni dečak rođen je u trenucima u kojima je njegov otac još uvek bio na putu ka bolnici, a kada je napokon stigao, video ga je tek na nekoliko minuta, nakon čega je Patrik helikopterom hitno prebačen u dečju bolnicu u Bostonu i stavljen u čeličnu hiperbaričnu komoru kako bi pluća mogla da mu ostanu u funkciji dok mu se stanje ne stabilizuje.

Kasnije, dok je spavao u bolničkoj čekaonici, predsednika je probudio agent Tajne službe kako bi ga obavestio da je Patrik sve gore. Patrika su odvezli te je Kenedi bdio sedeći na drvenoj stolici i odeven u hirurško odelo. Kad je bebino srce prestalo da kuca u 4.19 ujutru, njegov otac držao je njegove male prste u svojima i rekao: "Bio je prekrasan dečak." Nakon toga se povukao u bolničku kotlarnicu kako bi oplakao sina.

Upravo je, sedam godina nakon smrti Arabele, odlučio da obavesti suprugu o još jednom gubitku. Nakon povratka iz Bostona u Kejp Kod, Kenedi je, kažu, pao na kolena i zagrlio Džeki dok su mu suze tekle niz lice. U tim trenucima ona mu je rekla:

- Ima jedna stvar koju ne bih mogla podneti. Da izgubim tebe…

foto: Profimedia

Upravo se zbog tog gubitka u Kenediju usadio "osećaj smrtnosti", a to je ojačalo njihov brak. Par je tako 22. novembra 1963. stigao u Teksas kako bi prisustvovao paradi održanoj na ulici, na kojoj je bilo 150.000 ljudi.

Ipak, idiličnu povorku prekinula su tri pucnja u Kenedija. U bolnici je Džeki ostala uz njega do samog kraja, sve dok je nije poslednji put pogledao.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

02:52 MOĆNA MAGIJA ZA LJUBAV: Baka Višnja tvrdi da pomaže u rešavanju ljubavnih problema POTREBNE SU JOJ SAMO 3 STVARI