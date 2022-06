OD LJUBAVI NE ODUSTAJEM, BOLJE DA BUDEM SAMA, NEGO U VEZI KOJA ME NE ISPUNJAVA: Kalina Kovačević iskreno o bivšem mužu i deci

Nakon što su u predstavi “Godine vrana“ igrali ljubavnike, Kalina Kovačević i Petar Strugar ponovo su se vratili na scenu, ovoga puta kao brat i sestra u predstavi “Rat i mir”, koja se posle 40 godina ponovo prikazuje na sceni Narodnog pozorišta.

- Meni je drago da se u novoj predstavi pojavilo mnogo mladih glumaca, koji su dali novu energiju. Ne smemo da zaboravimo ni “stariju” gardu, koja je bila tu da da smernice svim mladim glumcima. Lepo smo se uklopili i ta energija se prepoznala. Radimo ozbiljan naslov, “Rat i mir”, čiju glumačku težinu ne može svako da isprati i da iznese te likove – istakla je Kalina i dodala:

- Mi smo to međusobnom podrškom uspeli. Bilo je naporno, ali se isplatilo. Već imamo zakazana gostovanja u regionu, što je dobro i veoma važno, kako za nacionalni teatar, tako i za našu kulturu.

Ulogom Elen, koja je prelepa i privlači sve poglede, ali je hladna, Kalina se u predstavi „Rat i mir“ našla u potpuno drugačijoj ulozi od onih u kojima smo navikli da je gledamo. I ona sama bila je iznenađena kada joj je reditelj dodelio baš tu ulogu.

- Ovo je prvi put da igram neku vamp ženu i takvu ženu, da idem na fizički izgled, koji je veoma primaran i bitan kod nje. Moram da priznam da mi je bilo vrlo interesantno kada je reditelj rekao da ja igram tu ulogu. Čak sam ga i pitala: “Jesi li siguran? Svi su bili malo u zbunu, jer ja nikada ne idem na tu kartu. Ja sam više ortak nego što sam vamp žena”. Ali, uradila sam to i dobili smo dobre kritike, i Petar i ja. Drago mi je što smo rizikovali i što se taj rizik isplatio – rekla je Kalina u emisiji “Kec na jedanaest”.

Inače, Kalina je ranije za Blic govorila dok radi njene ćerke Mionu i Aniku čuva njena mama Ljiljana Blagojević.

- Velike sam traume i strahove imala što sam njihova ćerka. Stalno sam se bojala da ću nešto da pogrešim, da će neko mene da procenjuje ili da me gleda negativno, te da ima gard prema meni. Jadna sam se dokazivala svima da ja ipak nešto znam, da sam vredna i da imam neki talenat. Danas kada razmišljam, žao mi je kada sam sa 19 godina dobila drugu veliku nagradu „Caricu Teodoru“ za najbolju žensku ulogu, nisam se radovala, a danas mi je toliko žao – ispričala je glumica gostujući kod Vesne Dedić, koja je pomenutu nagradu dobila za ulogu Anice Granfild koju je tumačila u filmu „Jesen stiže, Dunjo moja“.

Ona je tada rekla da su joj ćerke najveća radost.

- Srećna sam što će uvek imati jedna drugu, jer na ovom svetu neću biti doveka. I kada jednog dana odem, imaće jedna drugu. Jedinica sam i znam koliko je to teško. Naročito kada je moj otac imao tu povredu, izliv krvi na mozak, te kada nismo znali da li će preživeti... - izjavila je tada Kalina i dodala da ne vole da je ljudi doživljavaju kao krhku osobu.

- Previše sam lepo vaspitana, to svi znaju da bi me ljudi doživljavali kao slabu. Nisam slaba, i te kako sam jedna jaka žena. Ljudi se prevare, naručito u partnerskim odnosima kasnije, jer svi očekuju nežnu jedinicu, pri tome glumicu, a onda dobiju pored sebe još jednog muškarca u energetskom smislu i načinu na koji razmišljam - iskrena je bila tada Kalina.

Glumica je krajem marta rekla da se rastala od drugog supruga, naučnika Vladimira Rekovića, sa kojim je pre tri godine dobila ćerku Aniku.

- S bivšim partnerom sam se razišla jer sam shvatila da je bolje da budem sama nego u vezi koja me ne ispunjava. Međutim, od Ijubavi ne odustajem. Desiće mi se nova, sigurna sam, jer kakav je to život bez ljubavi? Ako je nešto okončano, ne mora da znači da je bilo neuspešno. To ne znači da sad nisam srećna i ispunjena. I te kako jesam - rekla je glumica za magazin Glorija.

