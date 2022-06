VELIKA GLUMAČKA ZVEZDA SE POVLAČI IZ POSLA, A ZA TO IMA JAK RAZLOG: Potpuno sam pregorela! Ne mogu više! Ceo svet u šoku!

U velikom intervjuu koji je dala za The Hollywood Reporter, Sandra Bulok, najavila je povlačenje iz glume. Koliko će dugo trajati to razdoblje mirovanja ili privremene penzije, ne zna, ali već i pomisao na to je raduje, jer smatra da je došlo vreme za lakši poslovni raspored.

Bulok je inače i ranije najavljivala odmor od posla - još prošlog marta o tome je pričala u razgovoru za Entertainment Tonight. Sada, čini se, zaista misli ozbiljno.

Novinarima The Hollywood Reportera rekla je kako uživa u pomisli da sama kreira svoj raspored obaveza i da to želi da radi isključivo za sebe. Ne želi da bude odgovorna ni za koga drugog. Rekla je i da se užasno umorila tokom proteklih nekoliko godina.

- Potpuno sam pregorela. Toliko sam umorna, da nisam sposobna da donosim zdrave, pametne odluke i toga sam svesna - rekla je glumica.

Istakla je da je, iako zahvalna na uspehu koji je postigla, oduvek bila zabrinuta zbog njegovog uticaja na njen lični život.

- Uvek sam radila, dakle imala sam sreće. I shvatila sam da je posao postao moja štaka. Bilo je to kao da stalno otvaraš frižider i tražiš nešto što nikad i nije bilo u njemu - rekla je i dodala da je morala sama sa sobom da razgovara o sopstvenom uspehu.

- Rekla sam samoj sebi: "Prestani da tražiš. Već ga imaš i ne treba više da se dokazuješ. Moraš biti dobro i bez posla koji ti treba kao potvrda tog uspeha."

Bulok je govorila i o saradnji s producentkinjom filma "Izgubljeni grad", Lizom Čejsin, i istakla da je srećna što je sarađivala s tom osobom iz industrije.

- Ako odlazim praskom, želim to da uradim s pravom osobom - rekla je Bulok koja je u ovoj avanturističkoj komediji glumila Loretu Sejdž, a bila je i jedna od producenata. Film je zaradio gotovo 190 miliona dolara u bioskopima širom sveta. Poslednjih godina, uz glumu, Bulok je svoje bogatstvo, koje se procenjuje na oko 250 miliona dolara, povećala i kao producentkinja niza uspešnih projekata, filmskih i televizijskih.

Na pitanje kada će se vratiti glumi, glumica je jednostavno odgovorila: - Ne znam.

Iako u njenom rasporedu trenutno nema novih projekata, i uz profesionalnu pauzu, glumicu će gledaoci ipak moći da vide i u nečemu novom. Naime, u avgustu u bioskope stiže film "Bullet Train", akcijski triler u kojem uz nju glavne uloge igraju Bred Pit, Majkl Šenon i Džoki King.

