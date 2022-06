VOLELA GA DO KRAJA ŽIVOTA, UMRLA 3 DANA PRE VENČANJA: Pred kamerama se borila s OPAKOM BOLEŠĆU, a ostala upamćena kao S*KS SIMBOL

Fara Leni Foset rođena je 2. februara 1947. godine, u mestu Korpus Kristi, Teksas, kao ćerka naftaša Džejmsa Vilijema Foseta i domaćice Pauline Alis. Nakon završene srednje škole u rodnom mestu, diplomirala je biologiju na Univerzitetu Teksas u Ostinu. Veoma fotogenična i harizmatična još kao devojčica, ljubav prema glumi otkrila je u srednjoškolskoj dramskoj sekciji, a nakon pobede na studentskom takmičenju lepote, 1968. godine odlazi u Los Anđeles, uprkos protivljenju roditelja. U Kaliforniji nije dugo čekala na prve angažmane, najpre počinje da snima reklame, zatim epizodne uloge u televizijskim serijama, a veza s glumcem Lijem Mejdžorsom pomaže joj u dobijanju poslova.

Prvu veću ulogu dobila je 1970. u filmu Myra Breckinridge, koji je pokopan od publike i kritike, a dobija i oznaku X, pa je Fara neslavno počela karijeru u takozvanom filmu za odrasle. To je nije pokolebalo, uporno nastavlja sa manjim i većim TV angažmanima. Godine 1973. Fara se udala za Lija Mejdžorsa i svom prezimenu dodaje njegovo. I dok muž postiže uspeh sa novom TV serijom, Čovek od šest miliona dolara, Fara uglavnom prolazi nezapaženo. Situacija se neočekivano menja 1976. godine, fotografisanjem za poster: angažovala ju je mala nezavisna kompanija Pro Arts Inc, želeći da se Fara slika u bikiniju, ali je glumica insistirala na jednodelnom kostimu. Poster, čiji je autor fotograf Brus Mekbrum, postaje jedan od najtraženijih, prodat je u osam miliona primeraka, a Fari doneo ogromnu popularnost, kao i ulogu u Čarlijevim anđelima koja ju je proslavila, piše Kurir Stil.

foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Spor zbog "Anđela"

Zvezda je postala 1976. godine, ulogom detektivke Džil Munro u akcionoj TV seriji Čarlijevi anđeli, koju je ABC emitovao od 1976. do 1981. godine, u kojoj se pored Fare glumile Žaklin Smit i Kejt Džekson. Dok su Čarlijevi anđeli doživljavali svetsku slavu, Fara koja dobiva People’s Choice Awards 1977, daje sledeću izjavu: “Na samom početku sam mislila da je za uspeh zaslužna naša gluma, a tek posle shvatila sam da je to zbog činjenice da ni jedna od nas tri nije nosila grudnjak.” Iako je zarađivala tada neverovatnih 10.000 dolara po epizodi, seriju je napustila odmah posle prve sezone, na vrhuncu slave, i šokirala američku publiku iznenadnom odlukom.

Fara je navodno želela da se posveti filmskoj karijeri i pokaže glumačke sposobnosti, mada postoje pretpostavke o tome da je seriju napustila zbog muževljeve ljubomore. Njen nagli odlazak razljutio je producenta serije Arona Spelinga, koji ju je tužio, tražeći nadoknadu od 13 miliona dolara. Postignut je vansudski dogovor, te je Fara platila manje nego je traženo, obavezala se da će povremeno da se pojavljuje u nekim epizodama, a zamenila ju je Čeril Led.

foto: 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia

Nominacije i Plejboj

Prvi filmovi nakon Čarlijevih anđela, Logans Run, Somebody Killed Her Husband i Sunburn dobili su katastrofalne kritike, a najgore je ocenjena njena gluma. Nakon toga počela je da iznenađuje gledaoce i kritičare serijom upečatljivih uloga u filmovima Krevet u plamenu (1984), Ekstremi (1985), Nazi Hunter: The Beate Klarsfield Story (1986), Sirota mala bogatašica (1987) i Small Sacrifices iz 1989. godine, koje joj donose nominacije za Zlatni globus i Emi. Devedesetih snima manje kvalitetne filmove, a 1995. iznenađuje poziranjem za Plejboj u 48. godini, što je 60-ih i 80-ih uporno odbijala. Nakon toga sledi period javnih nastupa na kojima se čudno ponašala, što podstiče priče o njenoj psihičkoj nestabilnosti i zavisnosti od alkohola i droge, te mnogo negativnog publiciteta. Uprkos tome, Fara i dalje snima, pojavljuje se u poznatim serijama kao što su Ally McBeal, Spin City, The Guardian…

Fara i Rajan

Posle braka s Lijem Mejdžorsom, koji je trajao od 1973. do 1982, Fara je do kraja života bila sa glumcem Rajanom O’Nilom, sa kojim je imala sina Redmonda, rođenog 1985. godine. Sin je više puta hapšen zbog posedovanja narkotika i vožnje pod uticajem droge, a 2008. su otac i sin zajedno uhapšeni nakon što je policija pronašla drogu u njihovoj kući u Malibuu. Uprkos problematičnom načinu života, majka mu je ostavila svo bogatstvo, oko pet miliona dolara, potpuno isključivši Rajana iz testamenta.

foto: Profimedia

Fara i Rajan upoznali su se u vreme kada im je karijera krenula silaznom putanjom, a 17 godina duga veza bila je obeležena svađama, rastancima i mirenjima. Tokom jednog od dužih prekida, od sredine 1978. do kraja 1979, Fara je bila u vezi sa producentom Džejmsom Orom, obeleženom svađama, fizičkim obračunima, hapšenjima i optužbama za nasilje.

Fara i Rajan nikada se nisu venčali, a odluku o stupanju u brak doneli su pred sam kraj njenog života: Los Angeles Times od 22. juna 2009. najavio je venčanje Fare Foset i Rajana O’Nila, ali je glumica umrla tri dana kasnije, u bolnici u Santa Moniki.

Smrt pred kamerama

Kada je 25. juna 2009. umrla, njena smrt prošla je u senci iznenadnog odlaska Majkla Džeksona, a sahrana na groblju Vestvud Memorijal Park u Los Anđelesu nije bila spektakularna i medijski praćena, nego organizovana za porodicu i najbliže prijatelje. Fara Foset preminula je nakon dugogodišnje bitke sa bolešću koju nije krila. Iako se najpre bunila da joj nedostaje mira i privatnosti, tokom boravka u bolnici, kada su zaposleni novinarima dozvolili da zavire čak i u njen zdravstveni karton, Fara je iznenada dopustila kamerama da je prate, te je nastao dokumentarni film Farrah’s Story, u kojem govori o mukama kroz koje je prolazila tri godine, o svojoj bolesti, karcinomu debelog creva.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

U filmu koji je nastajao 18 meseci uz pomoć Farine prijateljice i producentkinje Alane Stjuart, prikazano je apsolutno sve, od kliničkih ispitivanja, različitih hirurških intervencija, hemoterapije, brijanja glave, eksperimentalnog tretmana matičnim ćelijama u Nemačkoj, do dirljivih susreta sa mužem i sinom.

Više od devet miliona ljudi bilo je prikovano za male ekrane kako bi videli patnju, agoniju, mučne i potresne trenutke žene koja se bori zadnjim snagama, iako zna da leka nema. Kamere su zabeležile poslednje trenutke glumice Fare Foset, koja je umrla u 63. godini.

foto: Profimedia

“Bila je zdrava, u formi i prelepa, kada se stanje odjednom nepovratno pogoršalo. Poslednje dve godine sam je voleo kao nikad dosad, jer je bila tako hrabra, neustrašiva i osećao sam ogromno strahopoštovanje”, reči su njenog životnog partnera Rajana O’Nila.

Najpoznatija od tri Čarlijeva anđela ostala je tako zapamćena i po tome što je smrtonosnu bolest, koja ju je transformisala u “bezvrednu plavušu”, kako je sebe nazvala, iskoristila da skrene pažnju javnosti na nužnost borbe protiv karcinoma: “Borba protiv karcinoma postala je moj lični rat. Mučnina, bolovi, visoka temperatura, kontinuirano izazivaju moju fizičku snagu i moje mentalno stanje. Posle godina borbe i dalje ne shvatam zašto moje telo ne reaguje na terapiju i ne prestajem plakati. Ali ne predajem se, jer kada to učinite, već ste mrtvi”, govorila je, gledajući u kameru.

(Kurir.rs/ Kurir Stil)

