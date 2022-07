BILA JE S*KS SIMBOL I NAJPLAĆENIJI MODEL, A SAD OSTALA BEZ PREBIJENE PARE: Sve sam spiskala, biću KASIRKA u marketu!

OD SJAJA DO OČAJA

Svako vreme ima svoje supermodele i modne ikone, a u 70-im su to bile, između ostalih, Meri Helvin, Džeri Hol, Dženis Dikinson i Pat Kleveland. Ako vas zanima kako je bilo biti zvezda u to doba, najbolje je da pogledate Meri Helvin, koja se modelingom bavila i u 62. godini. Bila je jedna od prvih supermodela i otvoreno je pričala o svojim susretima sa slavnim muškarcima, uključujući legendarnog Marlona Branda, glumca Vorena Bejtija i pakistanskog premijera Imrana Kana. Ipak, Meri Helvin (69) sada priznaje da je ostala švorc, te razmišlja o tome da potraži posao kasirke u supermarketu.

- Potpuno sam samostalna i ne znam šta ću jer sam tokom pandemije koronavirusa potrošila većinu ušteđevine i ozbiljno razmišljam o tome da se vratim kući - rekla je 69-godišnja Meri, koja je odrasla na Havajima.

foto: David Mepham, Dave Lucas / Pacific coast news / Profimedia

Slavna lepotica, koja je navodno upoznala princezu Dajanu s Dodijem Fejedom na balu jedne fondacije 1989. godine, sada živi u Londonu, ali veruje da godine nisu faktor koji odlučuje o tome ko će dobiti posao u američkoj saveznoj državi.

- Tu je manja stigma oko toga da godine utiču na to ko će dobiti posao. U Americi možete dobiti posao u supermarketu i ako imate 80 godina. Ovako ću vam to objasniti - ovde se ne bih prijavila za posao u supermarketu Whole Foods, ali kod kuće na Havajima, da je trebalo, otišla bih tamo i dobila bih posao - rekla je Meri, prenosi Daily Mail.

Kada se 1985. razvela od fotografa Dejvida Bejlija, Meri je iz tog braka izašla bogatija za 100.000 funti. Budući da je od tada ostala neudata, priznaje da bi joj dobro došla određena finansijska potpora.

- Bilo bi lepo imati pomoć dok starim, da mogu da delim troškove starenja - rekla je.

Nakon razvoda uživala je u četvorogodišnjoj vezi s bratom vojvotkinje od Kornvela, Markom Šandom, koji je preminuo 2014. nakon nesreće, u 63. godini. Meri krivi sebe za propast njihove romanse.

- Mark je bio najslađa, najljubaznija i najdivnija osoba. Bila sam tako glupa i budalasta, pa to nisam shvatila na vreme, kao što to retko shvatimo - izjavila je jednom prilikom.

Takođe je po prvi put priznala da njen mladalački izgled nije sasvim prirodan.

- Idem na tretmane botoksa dva puta godišnje, tek toliko da ne izgledam tužno - rekla je i dodala:

- Plastične operacije su stvar ličnog izbora. Neću reći da nisam ništa uradila, neću reći ni da jesam. Vrlo sam iskrena, ali smatram da kad počnete da govorite o takvim stvarima, to vas definiše. Moja mama nikada ništa nije radila, ali kada joj je dijagnostikovan tumor na mozgu u 85. godini rekla mi je: "Postoji samo jedna stvar za kojom žalim što nisam uradila - lifting lica". Čak me je u bolnici zamolila da joj donesem veštačke trepavice. Pre sam mislila da ću čekati do 70. jer će mi tada već biti svejedno, ali, naravno, i dalje će mi biti važno kako izgledam", ispričala je Meri.

Uglavnom je koristila botoks, a imala je, prema njenim rečima, samo tri ili četiri tretmana lica u životu jer ih mrzi.

Progovorila je i o ljubavnom životu, te dodala da se još uvek nada da će pronaći ljubav.

- Ako mi se posreći da upoznam nekoga, onda se nadam da će to biti neko ko je stariji i razveden ili udovac. Mislim, ne želim da izlazim s nekim klincem", zaključuje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

09:40 RASKINUO VERIDBU ZBOG TOGA ŠTO JE IMALA 135 KG Onda se Milica iz Sombora zainatila SADA JE PRELEPA I IZGLEDA KAO TOP MODEL