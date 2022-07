PRINCEZE SU SREĆNE SAMO U BAJKAMA: U detinjstvu doživela TRAUME, princ ju je UNIŠTIO, a njena POGIBIJA ceo svet zavila u crno

Princeze su srećne samo u bajkama. Život Dajane Frensis Spenser zapravo je bio neprestani niz tragedija. Ledi Di, kako su je u narodu od milošte zvali, danas bi proslavila 61. rođendan.

Porodični problemi u mladosti

Dajanin otac, grof Džon Spenser, glavni konjušar kraljice Elizabete II, i majka, baronica Frensis Šend Kid, razveli su se kad je Dajana imala samo sedam godina. Razvodu su prethodile teške porodične traume, što ja na nju ostavilo brojne posledice.

Dajanin stariji brat umro je godinu dana pre njenog rođenja, a porodica je forsirala rođenje sina, naslednika porodičnog imanja, što je umnogome pojačalo trzavice između oca i majke. Pre nje u tom su braku rođene dve sestre, Sara i Džejn. Brat Čarls rođen je zadnji, nakon Dajane.

U školi je pokazivala prosečne rezultate – nešto zapaženije uspehe postizala je u muzici, plivanju i ronjenju, vežbala je balet i step.

Sa 16 godina napustila je londonsku srednju školu, ali je otišla u Švajcarsku i tamo ipak uspela da dođe do svedočanstva. Sa 17 vratila se iz Švajcarske u London, gde je upisala kurs naprednog kuvanja. U Londonu radi razne poslove – kao medicinska sestra, instruktorka plesa, asistentkinja u vrtiću i dadilja.

Romantični izleti koji su joj promenili život

S 19 godina, na golf-turniru, njen stari površni poznanik, princ Čarls, kog je upoznala 1977. godine, poziva je na jedrenje na kraljevski brod "Britannia". Potom je zove u škotski dvorac Balmoral, odmaralište kraljevske porodice, u kućnu atmosferu. Ti romantični izleti će joj promieniti ceo život.

Dajana uskoro počinje da živi naizgled glamurozan život, a zapravo, tužan život nesrećne supruge i još nesrećnije ljubavnice. Izgleda da je Čarls, koji nekoliko godina nije pokazivao veće interesovanje za Dajanu, u ovom slučaju bio proračunat. Princ od Velsa već je bio u tridesetim, i bio je pod imperativom ženidbe. Kraljevska kuća je morala da dobije naslednika na svom mestu. Čarls je odranije bio u vezi s Kamilom Parker Bouls, ali ona, kao katolkinja, nije bila podobna za kraljevsku kuću, pa je mlada Dajana, koja je s kraljevskom porodicom bila povezana generacijskim vezama, došla kao zgodna zamena.

Dajana i Čarls venčali su se u julu 1981. godine. Venčanje u katedrali Svetog Pavla bilo je spektakularno. Opisano je kao bajkovito, pratilo ga je 750 miliona televizijskih gledalaca širom sveta, a 600.000 ljudi direktno, na ulicama Londona.

Nesrećan brak

Nakon toga, postala je princeza od Velsa. Već u novembru zvanično je objavljena njena trudnoća. Brak je već u drugoj godini njen život učinio nepodnošljivim. Dajana je tad, prvi put, htela da se ubije, ali fetus je ostao nepovređen. Čini se da je Dajana verovala kako će Čarlsa odvojiti od Kamile, ali njena nada bila je uzaludna. Čarlsova ljubav prema Kamili, koja je započela ranih sedamdesetih, bila je tako jaka, a njihova ljubav traje i danas.

Dajana je 21. juna 1982. rodila prvog sina i naslednika, Vilijama Artura Filipa Luja.

- Toliko je bilo boli u meni da sam želela da se povredim. Nameravala sam da nastavim život kao supruga, majka i princeza, ali nisam volela sebe i nisam mogla da se izborim s pritiskom. Zato sam povredila ruke i noge - rekla je u jednom kasnijem intervjuu. Drugog sina, Harija Čarlsa Alberta Dejvida, rodila je 15. septembra 1984.

Od rođenja Harija Ledi Dajana i princ Čarls više nisu delili postelju, a njihov seksualni život bio je ograničen.

Još jednom je pokušala da se ubije 1986. godine. Zbog Čarlsove veze s Kamilom lično je zatražila pomoć od kraljice Elizabete. Navodno je, sva uplakana, tek što je odustala od ideje da sebi prereže vene, zamolila kraljicu za podršku. Međutim, kraljica je rekla: “Ne znam šta bi trebalo učiniti”.

Humanitarni rad

Iako se od Čarlsa razvela 1996. godine i izgubila sve titule, Dajana je ostala "princeza naroda". Razlog zbog kog su je voleli širom sveta leži i u njenoj jednostavnoj mudrosti od koje možemo i dan-danas nešto da naučimo, ili da se barem prisetimo važnih stvari u životu.

Čarlsu je jako smetalo to što je njegova izabranica postala miljenica medija i opsesivna meta paparaca. Izlaz je našla u humanitarnom radu. Dajana je počela da se kreće među teškim bolesnicima, ljudima zaraženim HIV-om, počela je da se bavi razminiranjem, skupljanjem humanitarne pomoći. Svet je bio oduševljen. Tu je stekla nadimak “kraljica srca”. Za dobrotvorne svrhe prodala je čak 79 haljina iz svog ormara.

U jednoj akciji deminiranja posetila je i Bosnu i Hercegovinu, a kroz minsko polje u Angoli je hodala, što je sablaznilo konzervativce u Engleskoj. Nakon njene smrti, njena je organizacija dobila Nobelovu nagradu.

Ljubavnici i tragičan ishod

Izvori tvrde i da je imala nekoliko ljubavnika. Prvi njen ljubavnik, kaže deo biografa, bio je telohranitelj Beri Manejk, s kojim je, navodno, bila od 1985. Povezivali su je i s instruktorom jahanja, Džejmsom Hjuitom. Vezu s Hjuitom potvrdila je lično, na BBC-ju, godinu dana nakon što je Čarls priznao vezu s Kamilom.

Snimci telefonskog razgovora iz 1989. s prodavačem automobila Džejmsom Džilbejom izazvali su veliki skandal.

Dajana je zatim na polo meču 1986. godine upoznala Dodija Al-Fajeda, sina milijardera Mohameda Al-Fajeda i vlasnika Harodsa, čoveka koji će se u njenom životu pokazati kobnim. Vezu su otpočeli tek deset godina kasnije. Izlet u Pariz bio je fatalan. U nedelju, 31. avgusta 1997. godine, pola sata posle ponoći, Dodi i Dajana su nakon večere u hotelu "Ritz" krenuli u grad. Uzeli su hotelski "mercedes" i vozača.

Automobil je po nerazjašnjenim okolnostima naleteo na zid tunela Alma uz reku Senu. Vozač Henri Pol i Dodi Al-Fajed poginuli su na licu mesta. Dajana je podlegla povredama četiri sata kasnije u bolnici. Lekar je u četiri ujutru objavio da je Dajana umrla usled posledica unutrašnjeg krvarenja uzrokovanog jakim povredama grudnog koša, pluća i glave. O uzrocima smrti postoji više teorija. Prema jednoj, za nesreću su krivi paparaci koji su pratili automobil. Prema drugoj, vozač je bio pijan.

Treći veruju da je nesreću inscenirala britanska tajna služba, koja nije htela da dozvoli da očuh naslednika britanske krune bude musliman. Navodno se na mestu nesreće pojavio i tajanstveni beli "fiat uno", koji je navodno pri prolasku kroz tunel zakačio "mercedes" i pobegao s mesta nesreće. Nikad nije dokazano ni da je Dajana bila trudna, što su tvrdili ljudi iz Al-Fajedove okoline. Pod upitnikom je bila i veza s Dodijem. Dajanin batler i prijatelj, Pol Burel, u knjizi "The Way We Are" tvrdi da je Dodi bio manje važan Dajani nego što se misli.

Kad je poginula, ceo svet je plakao, a ispred Bakingemske palate postavljene su tone cveća. Ispred Vestminsterske katedrale okupilo se više od milion ljudi. Sahranu je direktno pratilo više od 2,5 milijarde ljudi u 180 zemalja.

