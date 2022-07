EVA RAS PONOVO INTRIGIRA: O meni predrasude imaju tupavi intelektualci A ONDA IH NABROJALA Posle ovih reči ćete se dobro zamisliti

Gošća emisije Puls Srbije na Kurir televiziji bila je popularna srpska glumica Eva Ras.

- Bitno je čuvanje dostojanstva. Onaj ko nema sreće da umre mlad, on kad ostari on vidi kako je lepo bilo živeti na planeti zemlji, a ne biti budala - rekla je Eva Ras.

Eva je naglasila da o njoj postoji mnogo predrasuda, ali da je običan narod voli.

- Predrasude o meni imaju tupavi intelektualci. Oni me izbegavaju. To su oni koji su nadmeni i koji se stavljaju iznad naroda. Biti nadmen to nije dobro. Nema razlog niko da bude nadmen. Njihovi komentari me ne pogađaju. Živimo u vremenu kada neki ljudi imaju prostora da iskažu i pokažu svoju zloću - zaključila je Eva Ras.

