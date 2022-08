BIO JE MENTALNO BOLESTAN, UZNEMIRAVAO ME JE: Slavni pevač progovorio o Majklu Džeksonu i otkrio JEZIVE DETALJE!

Sir Elton Džon je u svojim memoarima kralja popa Majkla Džeskona nazvao mentalno bolesnom, uznemirujućom osobom.

Autobiografija 75-godišnjeg muzičara, pod imenom "Me: Elton John", prepuna je šokantnih otkrića iz njegovog života pod reflektorima, a u jednom delu detaljno opisuje svoje druženje s pokojnom zvezdom. Kroz svoj život, Džekson je često bio okružen raznim kontroverzama, a nedavno je bio tema osuđujućeg dokumentarca, "Leaving Neverland: Michael Jackson and Me", u kojem su Džejms Sejfčak i Vejd Robson iskreno govorili o tome kako su bili kao deca pozvana na pevačev ranč na vrhuncu njegove slave, pa ga optužili za godine zlostavljanja.

foto: Profimedia

Elton Džon je istakao kako je Džekson bio vrlo sladak dok je bio "samo dečja zvezda", te da nije bilo naznaka lošeg ponašanja, ali je zatim prepričao kako se prekretnica u njegovom životu znatno osetila.

- U nekom trenutku odrastanja počeo je da se izdvaja od sveta i od stvarnosti na način na koji je to radio Elvis Prisli - tvrdi Elton Džon.

On dalje tvrdi da je primetio nešto pogrešno u Džeksonovom ponašanju i počeo da nagađa da su na to možda uticali lekovi na recept.

foto: Shutterstock/Bart Sherkow

- Bog zna što mu se događalo u glavi, i sam Bog zna kakvim su ga lekovima na recept punili - stoji u memoarima.

- Svaki put kad sam ga video u njegovim poznim godinama, vratio sam se misleći da je jadnik totalno izgubio živce - istakao je Elton Džon, te dodao da ne misli to na bezbrižan način, već da je bio "istinski psihički bolestan i uznemirujuća osoba".

Džekson je bio poznat po svojim neobičnim bliskim prijateljstvima s brojnom decom dok je već bio odrastao, a najpoznatiji mlađani prijatelj bio mu je tadašnji dečji glumac Makoli Kalkin, poznat po ulozi u serijalu "Sam u kući".

foto: Profimedia

- Činilo se da uopšte nije mogao da se nosi s društvom odraslih - opisao je Elton Džon.

Inače, memoari uključuju niz drugih anegdota, uključujući organizovanje večere na kojoj su se Silvester Stalone i Ričard Gir skoro posvađali oko princeze Dajane, druženje s kraljicom, njegovu svađu s Tinom Tarner i njegov težak odnos s majkom, za koju kaže da mu je drago što nikada nije upoznala njegovu decu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

