ZAŠTO JE MAJKL DŽEKSON NOSIO SAMO JEDNU RUKAVICU? Evo koja je tajna njegovih cipela i čemu trake na jakni, a sve ima JAKU simbolku

Mnogi su i danas fascinirani garderobom kralja popa Majkla Džeksona, a ovo su neke od tajni iza njegovih kostima, npr. zašto je na neke od njegovih jakni bila je ušivena i oznaka "777" ili kako su mu cipele pomagale da izvede svoj legendarni nagib.

1. Zašto je nosio kostime za broj manje

Plesne rutine Majkla Džeksona bile su jako fizički naporne, a on je davao sve od sebe tokom svojih nastupa. Do kraja šoua često bi izgubio i do 5 kg, a struk bi mu postao za 2,5 cm tanji. A kako mu je bilo važno da mu odeća savršeno stoji i kako bi mogao da pokaže svoje plesne pokrete, svaki sledeći kostim bio je nešto manji od prethodnog.

2. Kako su delovale njegove čuvene cipele

Cipele koje su mu pomogle da prkosi zakonima gravitacije imale su kopču u obliku slova V na dnu potpetica. Uz njihovu pomoć mogao je da zakači ekser pričvršćen za pod i da izvede svoj poznati naklon od 45 stepeni napred. Ali, kako bi uz to celo telo držao ravno, bila je potrebna i neverovatna količina koreografije i snaga nogu.

3. Zašto je nosio samo jednu rukavicu

Majkl je imao vitiligo, stanje kože u kom su delovi kože izgubili pigment. Počelo je na njegovoj ruci i hteo je to da prikrije. A i mislio je da bi izgledalo preobično da nosi 2 rukavice, pa bi nosio samo jednu.

4. Zašto je gotovo svaka jakna imala traku na desnom rukavu

Majkl Džekson je samo želeo da njegova odeća bude drugačija od svih ostalih. A traka za ruku na rukavu čini izgled prepoznatljivim. Majkl je takođe voleo da tera svoje obožavaoce da se zapitaju zašto je baš tu ta traka, piše Miss 7.

5. Zašto su mu na jakne ušivena tri broja 7

Majkl je bio 7. dete u porodici. Takođe, rođen je 1958. godine, a ako se sabere 19 plus 58, to je 77.

6. Zašto nikada nije čistio cipele

Jednom su pevačevi menadžeri bili zabrinuti za stanje njegovih cipela i zamolili su njegovog kostimografa da ih uglanca. Učinio je to, ali Majkla je to mnogo naljutilo. Objasnio je da se koža istrošila tačno onako kako je trebalo i da bi mu poliranje bilo previše klizavo kako bi izvodio svoje plesne pokrete.

7. Zašto je nosio bele čarape

Majkl je voleo da nosi bele čarape iz nekoliko razloga. Niko drugi nije nosio bele čarape s crnim cipelama. Štaviše, uhvatile bi svetlo i privukle pažnju na pokrete njegovih stopala dok je plesao.

8. Zašto je zalepio trake na prstima

Pokreti ruku bili su važan deo plesnih rutina Majkla Džeksona. Stoga su on i njegovi kostimografi odlučili da odmotaju belu traku oko njegovih prstiju kako bi privukli više svetla. Majkl je takođe odlučio da bi bilo neobičnije zalepiti samo kažiprst, domali i mali prst. Bilo mu je i zabavno, jer bi obožavaoci pitali zašto su mu samo tri prsta zalepljena. Kada je Majkl igrao, nesvesno bi spojio svoja 2 nevezana prsta. A to bi takođe dodalo tajanstvenost njegovim nastupima, budući da su fanovi mislili da ovaj znak ima tajno značenje.

9. Šta su značila slova CTE na njegovim jaknama

Ova slova ne znače ništa. 90-ih su Majklovi kostimografi kreirali nekoliko novih odevnih predmeta, tipa košulje i jakne za njega. Svidele su mu se, ali je hteo da doda neka slova na epoletama. Rekao je da nije važno koja, pa su njegovi kostimografi stavili sva slova abecede u šešir i nasumce izvadili tri. Tako je nastao natpis "CTE".

