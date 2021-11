EVO KAKO IZGLEDA NAJMLAĐI SIN MAJKLA DŽEKSONA: Imao je 7 GODINA kada mu je otac preminuo, a niko ne zna ko mu je biološka majka!

Kralj popa Majkl Džekson iza sebe je ostavio troje dece, ćerku Paris i sinove Princa i Bigija.

foto: Profimedia

Naime, Džeksonov najmlađi sin, Bigi, manje je sklon javnim istupima u odnosu na bratai sestru, ali sada prvi put progovorio o tome šta je zamerio ocu.

U intervjuu za "Entertainment Tonight", Bigi je istakao sve detalje o svom odrastanju, koji su uvek bili misterija.

Bigi, koji je svojevremeno imao nadimak Blanket, sada ima već 19. godina i konačno je otkrio o detaljima iz života, kao i kako je to odrastati u senci njegovog oca i pop ikone.

foto: Printscreen/Youtube

- Mislim da ima mnogo istorije u ovoj kući i studiju ovde. I to je ono čime se on bavio i to je nešto što svako od nas želi da uradi... Da napravimo nešto u čemu će ljudi, nadamo se, uživati - rekli su.

Po svemu sudeći, Bigi je zamerio ocu što mu je dao nadimak, koji mu je smetao sve vreme tokom odrastanja.

- Uvek je mislio da ime Blanket zvuči suviše glupo i zamerio je ocu što ga je tako nazvao. Kada je krenuo u školu nametnuo je sebi nadimak Bigi i isključivo se tako predstavljao - prenosi "Meaww".

foto: Printscreen/Youtube

Iako ga je javnost upoznala kada je imao samo 9 meseci, kada ga je otac pokazao s balkona hotela u Berlinu u kojem je boravio i pred okupljenima mahao njime, zazire od medija i nema otvorene profile na društvenim mrežama.

Još dok je bio živ otac ga je skrivao od kamera i bliceva fotoaparata tako što bi mu stavljao maske na lice kada su se zajedno pojavljivali u javnosti, a nakon što je pevač preminuo Bigi se potpuno povukao iz javnosti.

Podsetimo, Bigi je imao svega sedam godina kada mu je saopšteno da mu je otac premiuo 2009. goidne. Ono što javnosti nije poznato jeste identitet njegove biološke surogat majke.

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

01:16 LEPA LUKIĆ ĆE LIČNO BIRATI 3 GLUMICE ZA FILM O SVOM ŽIVOTU: Nikad nisam pevala o GAĆICAMA I BRUSU, zato nemam NASLEDNICU