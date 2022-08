GLUMICA OTKRILA NEVEROVATAN DETALJ IZ MANDINOG ŽIVOTA! Bili na Dorćolu kada okrenuo OVAJ BROJ TELEFONA: Sat vremena su razgovarali

Čuveni Manda je preminuo sa pozorišnoj sceni, glumeći Kapetana Kuku i ulepšavajući do poslednjeg momenta živote i deci i odraslima, a iza njega je ostalo četvoro dece i supruga, glumica Anastasija Anja Mandić.

Anja i Manda su se mnogo voleli tokom 13 godina njihovog braka, a njihov odnos je od prvog dana bio iskren i pun nežene ljubavi i poštovanja. Od dana kada su se upoznali, preko posla, bili su bliske kolege, zatim najbolji prijatelji, da bi kasnije postali i supružnici. Romantičan odnos došao je nakon mnogo truda poznatog glumca da osvoji svoju princezu.

foto: Fonet/Zoran Mrđa

Kolege su uvek isticale kako je Milorad bio taj koji brine o svemu i da su sa njim uvek bili mirni, ali i da su Anja i Manda bili odličan tandem i dobra kombinacija. Njih dvoje dobili su sina Andriju, a kako je Manda imao troje dece iz prvog braka, uvek se postavljalo pitanje kako se Anja slaže sa njima.

Manda je u intervjuu za Story govorio o tome.

- Bili su mali da bih mogao s njima da razgovaram o tome. Tema je isuviše ozbiljna, a njima je bilo tako malo godina. Polagano sam ih uvodio u priču, i malo-pomalo predočavao da to nije ništa strašno i da me Anja neće oteti od njih. Prema svojoj deci ostao sam isti kao što sam bio i pre braka, pa su shvatili da ih Anja ne ugrožava. Naprotiv, veoma brzo ih je zavolela i s njom su dobili jednog prijatelja koji o njima i te kako brine kada ja nisam tu. Sada su već veliki, ali njihova majka i ja trudimo se da zajednički donosimo sve njima važne odluke. Kada smo Anja i ja odsutni, Andrija je, ukoliko nije kod bake, čest gost na spavanju kod njih. Mržnja nikome ništa dobro nije donela, a ja sam u svim odnosima radio onako kako sam mislio da treba i verujem da sam dobro postupio.

Na pitanje koja osobina je bila presudna da je zavoli, Manda je imao šta i da kaže.

foto: Printscreen/Balkanskom ulicom

- Ona je osoba koja mi prija i pored nje se osećam nekako mirno. Prepuna je poverenja i ume da sluša. Pošto se često povlačim u sebe, Anja ima potrebu da mi na što bolji način predoči rešenje problema. Previše verujem ljudima, smatram da su svi pošteni, a ona je uvek tu da me upozori pre nego što udarim glavom o zid. Veoma pazi na mene i pošto me dobro poznaje u stanju je da me na vreme posavetuje. Osim toga što smo kolege i supružnici, ja nemam boljeg prijatelja od nje - zaključio je tada legendarni glumac.

Anju i Mandu spojio je posao, prvo su bili samo kolege, onda prijatelji, a vremenom su se rodile emocije. Kao supružnici proveli su 13 skladnih godina, sve dok ih nije rastavila iznenadna smrt dramskog umetnika.

- Ne volim kad ga zovu Manda, on je za mene uvek bio Milorad, a ja za njega Anestezija. Znam da sam imala privilegiju što sam živela s takvim čovekom. Naša svakodnevica bila je ispunjena zabavom. I danas on živi kroz anegdote. Stalno sam mu prigovarala da vodi računa u kojim pozorištima ima predstave, da zapisuje, jer se dešavalo da zbog preopterećenosti ne zna gde igra to veče. “Što bih zapisivao kad imam tebe, moja Anestezijo", odgovorio bi mi. Stalno se šalio - rekla je njegova udovica Anja i otkrila jednu anegdotu iz njihovog života.

foto: Damir Dervišagić

- Sećam se jedne epizode kad je živeo na Dorćolu. Stigao mu je račun za infostan u kojem je jedna od stavki bila i uređenje priobalja. Bila sam tada kod njega s drugaricom s klase Aleksandrom Janković. Uzeo je telefon i okrenuo infostan. Tada je počela predstava.

“Dobar dan, prijatelju. Zovem iz Gospodar Jovanove na Dorćolu. Evo stojim na terasi i pokušavam da vidim obalu. I ne vidim je. Pa te pitam, prijatelju, zašto onda plaćam uređenje priobalja?”, izgovorio je u dahu. Aleksandra i ja smo se tresle od smeha.

On je čoveka držao na vezi pun sat. Eto takav je bio Milorad. Pre nego što smo otpočeli emotivnu vezu bili smo kolege, pa zatim prijatelji. Kada se razveo, živeo je sam, a ja sam tada bila u dugogodišnjoj ozbiljnoj vezi. Mnogo i dugo se trudio da me osvoji. Kad sam raskinula vezu, odmah me je zvao da se vidimo, nije me ispuštao. Hvala mu što je bio uporan - rekla je Anja za magazin "Gloria".

(Kurir.rs)

