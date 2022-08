BRAZILSKI HJU HEFNER ŽIVI S 8 ŽENA: Sve one žele s*ks, morao sam da napravim raspored! Komšije u šoku ne mogu da žive od STENJANJA

Brazilski Hju Hefner Artur Urso nada se da će uspešno izgraditi imanje za svojih osam žena, nakon što ga je dočekala jeziva poruka koju su meštani ispisali na zidu.

Artur je prvi put dospeo na naslovne strane kada je progovorio o svom protestu protiv monogamije i o želji da ima punu seksualnu slobodu. Maneken i influenser oženio je devet žena na jednoj ceremoniji, pre nego što je jedna od njih otišla zauvek.

Morao je da sastavi redosled da svakoj od njih dodeli određeno vreme sa njim, kako bi stvari, kako kaže, „tekle prirodno“. Sada želi da izgradi kuću za sve svoje žene.

- Sve one zahtevaju pažnju, nežnost i seks kao deo svakodnevnog života, a za jednu ne mogu više nego za drugu - rekao je on. Artur kaže i da računi koje gomilaju njegove ljubavnice mogu biti veliki, ali on tvrdi da može da podnese troškove svog velikog domaćinstva.

Maneken živi luksuznim životom sa svojim suprugama i kreće u misiju stvaranja slobodnog prostora za ljubav. Počeo je da gradi smeštaj za sebe i svoje žene, inspirisan Plejboj vilom.

Sada želi da stavi svoj pečat na imanje u Kaliforniji, nazivajući ga 'kućom slobodne ljubavi', ali nisu svi impresionirani njegovim načinom života.

Meštani nisu zadovoljni neželjenom pažnjom koju bi to moglo da izazove, prenosi Dejli star.

Maneken je otkrio da je zid imanja uništen 'demonskom' porukom koja govori njemu i njegovim ženama da odu.

- Demonska porodico, odlazi, niste dobrodošli - pisalo je na zidu.

Kao odgovor na škrabotine, obrušio se na kritičare koji su komentarisali njegov način života, rekavši im da želi „mir“.

- Saznaću ko je to uradio i preduzeti odgovarajuće korake. Ne činim ništa loše što gradim dom za sebe i svoje žene. Samo želimo da živimo u miru - rekao je Urso.

(Kurir.rs)

