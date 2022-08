JA SAM JEDINA OSOBA KOJA MOŽE DA KAŽE LJUDIMA ISTINU: Dajanin telohranitelj govorio o STRAVIČNOJ NESREĆI u kojoj je poginula!

Prošlo je 25 godina od saobraćajne nesreće u Parizu u kojoj su stradali princeza Dajana i njen verenik Dodi Al-Fajed, a jedini preživeli iz tog udesa bio je telohranitelj Trevor Ris- Džons.

Ris-Džons bio je na mestu suvozača na prednjem sedištu u Mercedesu kada se dogodila nesreća u Parizu. Imao je tada 29 godina, a svaka kost na njegovom licu bila je polomljena. Zadobio je teške povrede glave i grudnog koša, a život mi je spasio vazdušni jastuk. Proveo je 10 dana u komi, a hirurzi su mu rekonstruisali lice uz pomoć 150 delova od titanijuma, napravljenim prema njegovoj staroj fotografiji. Nakon incidenta bivši padobranac Ris koji se dva puta ženio, doživeo je "duboku" amneziju i mogao je da komunicira samo šaputanjem i zapisivanjem stvari.

Uprkos tome što je proveo mesec dana u bolnici i u početku nije mogao da govori, u roku od godinu dana ponovo je igrao ragbi - kao što je francuski hirurg obećao - prisetio se on u biografiji.

Nakon nesreće Ris-Džons je rekao da se praktično ne seća šta se dogodilo i da je poslednje čega se seća to da je ušao u Mercedes koji je čekao ispred hotela Ric u Gradu svetlosti.

Prisetio se i da je princeza pozivala Dodija Fajeda, da ih je jurio beli fijat uno i da vozač Anri Pol, zaposlen kod Fajeda, nije bio vidno pijan.

- Želeo bih da znam šta se dogodilo - rekao je u intervjuu neposredno pre nego što je njegova knjiga "Priča o telohranitelju" objavljena 2000. godine.

Osvrnuo se i na brojne teorije zavere od kojih jedna kaže da je za smrt Dajane kriva britanska bezbedonosna služba.

- Ja sam jedina osoba koja može da kaže ljudima istinu, a ja ne mogu da se setim. Bilo bi lako kada bih se setio. Mogao bih da kažem ljudima i svo ovo sra*e bi se završilo - dodao je Ris - Džons koji je posao u porodici Fajed napustio "sa žaljenjem".

- Razumem da Trevor mora učiniti sve što je moguće kako bi se potpuno oporavio i na kraju ostavio tragične događaje iza sebe - izjavio je egipatski tajkun i otac Dajaninog verenika.

Ris-Džons je insistirao da ne oseća nikakvu ljutnju prema Al-Fajedu uprkos njegovoj promociji teorija zavere o nesreći:

- To je bila nesreća koja je mogla da se izbegne. A Dajana...

U intervjuu za "Irish Times" 2000. godine rekao je da nema nikakvih ličnih osećanja prema Dajani, osim što ju je opisao kao ženu sa kojom možeš da odeš u pab, što je od njega prilično velik kompliment.

Nije prihvatio bilo kakvu krivicu za njenu smrt, iako je rekao da se i dalje oseća odgovornim što se to dogodilo "u njegovoj smeni".

- Ja to smatram nesrećom koja se mogla izbeći. Anri Pol je pogrešio što je seo za volan automobila kada je znao da je pio. Nije rekao ni nama ni Dodiju da nije sposoban da vozi. To je bila greška. Prihvatio sam zvanični nalaz. Bila je to nesreća zbog vožnje u alkoholisanom stanju izazvana prekomernom brzinom. I to je ono što se dogodilo - dodao je.

Dajanin telohranitelj sada je šef obezbeđenja u AstraZeneci nakon što je izgradio uspešnu karijeru za ovih 25 godina, piše "Dejli mejl".

Trevor Ris-Džouns (54), koji je nedavno viđen, prvi put posle pet godina, u porodičnoj kupovini, živi sa suprugom En koja radi kao učiteljica, njihovo dvoje dece i psom u kući vrednoj 500.000 funti u Osvestriju u Šropširu. Ovu kuću kupio je pre četiri godine.

- Njegov život je sada miran. On se sigurno ne dodvorava javnosti niti da mnogo govori o tome. Pokušao je da nastavi dalje sa svojim životom - rekao je izvor za "San".

