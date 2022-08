BACALA JE PARE UNAOKOLO, PA SMO REŠILI DA JE OPLJAČKAMO! Lopov otkrio DETALJE pljačke i šta su uradili sa PLENOM: Ne kajem se!

Junis Abas je jedan od lopova koji je 2016. godine opljačkao rijaliti zvezdu Kim Kardašijn dok je boravila u Parizu, kao jedna od najvećih zvezda nedelje mode.

Po povratku u hotel odmarala se na krevetu kada su uleteli lopovi i uzeli joj nakit vredan 10 miliona dolara, što je na nju ostavilo strašne traume i prouzrokovalo da unajmi čak 12 pripadnika obezbeđenja.

foto: Printscreen

Nakon ove pljačke Junis je uhapšen, a nakon pljačke je otkrio sve detalje upada u hotel, kao i kako su najpre onesposobili recepcionera.

Nakon 22 meseca provedenih u zatvoru kaže:

- Nimalo se ne kajem. Gledao sam u jednom u rijalitiju kada su joj ispali dijamanti u more. Pomislio sam ona je bogata, nju baš briga. Pošto baca pare unaokolo, rešio sam da ih ja pokupim i to je to.

Abas je priznao da veruje da je Kim Kardašijan bila uplašena:

- Ne možeš da doživiš to bez posledica, naravno da je bila traumatizovana.

foto: Printskrin/Instagram

Jedna od stavki plena vrednog 10 miliona dolara bio je i verenički prsten koji je Kim dobila od bivšeg muža Kanjea Vesta.

- Video sam na Internetu da je taj prsten poznat, bio je na svim slikama na društvenim mrežama i u časopisima- a potom dodao da je to i jedini komad nakita koji je "preživeo":

- Sve ostalo smo istopili i prodali jer bismo ga teško prodali.

(Kurir.rs)

