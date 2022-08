KIM KARDAŠIJAN POBESNELA NA KANJEA VESTA: Nakon njenog raskida s Pitom, reper uradio OVO, pa odmah morao da izbriše objavu!

Kanje Vest obrisao je bizarnu objavu na Instagramu, u kojoj je na naslovnicu New York Timesa fotošopirao vest da je "Skit Dejvidson umro u 28. godini". Tom objavom je reper "obeležio" raskid veze Kim Kardašijan i Pita Dejvidsona, što je razljutilo njegovu bivšu suprugu.

"To je još jedan od njegovih ispada i Kim to ne smatra šalom. Njegove napade ne shvata olako i zahtevala je da to obriše", rekao je izvor blizak Kim za US Magazine, a njen zahtev je verovatno razlog zbog kojeg je reper obrisao morbidnu objavu.

Strani mediji su pisali da je Pit Dejvidson navodno završio na terapiji upravo zbog brojnih Kanjeovih napada na njega.

"Kanjeova negativnost i ludosti bili su okidač za Pita i morao je da potraži psihološku pomoć", rekao je izvor za časopis People.

Vest je javno napadao Dejvidsona otkad je komičar počeo da se viđa s njegovom bivšom suprugom. U martu ove godine Vest je objavio spot za pesmu "Eazy", u kome se pojavljuje reper Tha Game. Na snimku koji je bio objavljen na Vestovom Instagramu verzija Pita Dejvidsona napravljena od gline je oteta, zavezana, živa zakopana i spaljena.

