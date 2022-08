OŽENIO SE KOLEGINICOM! GLUMAC IVAN ZABLAĆANSKI: Njihova veza bila je TAJNA, prave GALA veselje na ovoj EKSKLUZIVNOJ LOKACIJI!

Srpski glumac Ivan Zablaćanski oženio je danas svoju dugogodišnju devojku i koleginicu Jelenu Puzić.

Veselje se održava na tajnoj lokaciji u okolini Tašmajdan parka u Beogradu, a gosti polako pristižu. Na svadbu dolaze Ivanovi klasići Milan Marić, Iva Manojlović i Vaja Dujović, a fotografiju su podelili na društvenim mrežama.

foto: Printskrin/Instagram

Ivan je sin pokojnog Milenka Zablaćanskog, a za njegovu vezi s Jelenom javnost je saznala kad su se oboje pojavili u seriji "Crveni mesec". Jelena Puzić u seriji tumačila lik Hristine.

foto: Printscreen/Youtube

Ivan Zablaćanski je glumio u serijama "Samac u braku", "Ubice mog oca", "Pet", filmu "Branio sam Mladu Bosnu", "Bićemo prvaci sveta". Jelena, koja je diplomirala glumu u klasi Mirjane Karanović, igrala je do sada u filmovima "Pored mene" (2015), "Intezivni udarac u glavu (2012) i "Vlažnost" (2016).

foto: Printscreen/Instagram

Mladi glumac godinama vezi je sa svojom koleginicom Jelenom, a kako kaže, jedno drugom su i najveća podrška, ali i najveći kritičari.

- Uglavnom smo išli na kraća putovanja, ne bunimo se, sad je prilika da se radi, a za ostalo će biti prilike.

1 / 2 Foto: Prinstcreen Instagram

Gostujući na Kurir televiziji Ivan je otkrio da se ne libi da iskritikuje devojku, ali i ona njega.

- Ne može do kraja da se ostavi posao na poslu. I da mi partnerka nije glumica, ne znam da li bi to bilo moguće. Dobro je kada sa nekm to može da se podeli i mislim da je čak i plus to što možemo da se posavetujemo i da iskritikujemo jedan drugog. Bolje je da mi ona kaže da mi nešto nije bilo kako treba, nego neko treći - otkriva Zablaćanski.

Kurir.rs

Bonus video:

05:46 UVEK DOBIJAM ULOGE KRIMINALACA, A ON IMA PSIHIČKIH PROBLEMA: Popularni glumac progovorio zašto mu uvek daju uloge NEGATIVACA