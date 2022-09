NE OPTEREĆUJEM SE POREĐENJEM SA IGROM PRESTOLA: Producent serije Kuća zmaja otvoreno o komentarima o prvoj epizodi HIT OSTVARENJA

Ako niste čuli za "Igru prestola“, onda ste poslednjih 10 godina živeli pod kamenom. Isto tako, teško da ste preskočili vest da je čuvena serija dobila nastavak. "Kuća zmaja“ nije klasičan produžetak hit serije, u pitanju je zapravo prikvel koji nas vodi 200 godina nazad u prošlost. Kako je sve to ekranizovano, opet po knjizi Džordža R. R. Martina, pitali smo jednog od tvoraca serije.

Sa Rajanom Kondalom, koji je scenarista ali i producent serije koja je već sa prvom epizodom oborila rekorde gledanosti na HBO Max, razgovarali smo na evropskoj premijeri "Kuće zmaja“ u Amsterdamu.

Koliko je bilo teško napraviti seriju koja je povezana sa "Igrom prestola“, ali koja je ipak drugačija?

- Migel Sapočnik i ja smo počeli sa onim najvažnijim, odlučili smo šta je ono što će ostati isto, a tek onda smo odlučili koje će stvari biti drugačije u novoj seriji. Pre svega, ostao je isti ceo ton serije i likova koji su glavni protagonisti jer publika mora da ima utisak da je ponovo uskočila u svet koji su upoznali sa "Igrom prestola“. Naravno, moralo je da im odmah bude jasno da ipak ima razlike jer smo u periodu koji je udaljen dva veka od onoga što se dešavalo u originalnoj seriji. Takođe, stvari su nekako izgledale "starije“ zbog te vremenske razlike. Na primer, moda se menjala i tu smo imali dosta slobode da radimo drugačije. Naravno, tada se moda nije menjala tako brzo kao što se menja danas, ali ipak imamo promena. I bilo je tu drugih detalja koji jasno pokazuju da gledate dva potpuno drugačija šoua. Ali, tako je sve uređeno da se vidi da poštujemo i originalnu seriju, ali i publiku, pa je snimamo pod sličnim svetlom, na sličan način...

Smetaju li vam poređenja sa "Igrom prestola”?

- Ta poređenja su neizostavna. Mislim da je teško nadmašiti "Igru prestola“ jer to je zaista bila serija koja se snima jednom u životu, za anale, a treba uzeti u obzir i to koliko je situacija u svetu televizije bila drugačija pre 10 godina nego što je sada. Ali, nama će biti dovoljno da fanovi "Igre prestola“ ostanu sa nama, da nam daju priliku i da im se svidi ono što smo uradili.

Kako je bilo raditi na brojnim lokacijama koje su korišćene u seriji, malo toga je snimljeno u studiju?

- Jedna od stvari koja je zaista dobra je to što je dosta snimano na autentičnim lokacijama. Trik je bio da nađemo odgovarajuće mesto a potom i da doradimo neophodno. Nije lako, morate da sklonite neke zgrade koje se vide ili recimo bandere i slično. Ali je izuzetno važno za seriju, za njenu autentičnost. Tako na primer kada smo radili u Španiji ili Portugaliji, odmah se vidi razlika na tim realnim lokacijama i one prave razliku. Često je i teško, snimali smo i na vrhu ugašenog vulkana, treba preneti do tamo ekipu, rekvizite, scenario..., ali vredi.

Već dok se "Igre prestola“ snimala pričalo se o nastavku ili spin-ofu. Da li je ovo bila prva ideja koju ste pokušali da ostvarite?

- Bilo je drugih opcija, ali je Džordž R. R. Martin u ovu najviše verovao i nju gurao u prvi plan. Mislim da je on shvatio da iako je ova priča odvojena od "Igre prestola“, i te kako postoji veza, pogotovo sa Deneris. Iako u seriju ulazimo upoznajući Targerijane na vrhuncu slave i moći, sa svim zmajevima, shvatajući da je ovo njihov vrhunac, odmah vidite i šta je Deneris sve izgubila. Kako se odvija priča shvatate kako je do toga došlo, gde su grešili, kako su pali. Da, to traje 200 godina, ali je i te kako povezano sa početkom originalne serije. Jer tamo gde mi završavamo, setićete se da je u prvoj, pilot-epizodi "Igre prestola“ Deneris na ivici obale, gleda preko mora i misli o imperiji koja je nestala, a o kojoj ne zna ništa...

Da li će ljudi promeniti mišljenje o "Igri prestola“ gledajući sada "Kuću zmaja“?

- Ne bih rekao da će promeniti, ali će obogatiti njihovo iskustvo. Jer ovo je druga perspektiva. Mi smo u "Igri prestola“ samo čuli legendu, a sada ćemo je videti i dobiti originalnu priču. Ostaje da vidimo dokle ćemo ići sa serijom. Ima tu puno priča o ovoj dinastiji i ako ljudi bar upola budu voleli "Kuću zmaja“ kao "Igru prestola“, mislim da smo postigli pun pogodak.

Šta nas sve čeka, koliko smete da nam otkrijete?

- Pa, ne puno. Reći ću samo da ovde imamo puno zmajeva i sve o Targerijanovima. Imamo i deo priče kada su na vlasti, ali kada ostanu bez zmajeva, malo i o tome šta je bilo sa Vesterosom pre ove dinastije... Ono što smem da najavim jeste da nijedna druga serija nije ovako rađena. Mi smo odlučili da imamo dve glavne glumice koje menjamo tokom serije, one koje igraju stariju i mlađu verziju princeze Renere i njene bivše prijateljice, a potom maćehe Alisent. Epizode imaju jednu jasnu priču koja ih prati kako vreme protiče, tu su tri generacije u isto vreme. Nije bilo lako, ali smo zadovoljni kako je sve ispalo. Izbor glumaca je bio veoma značajan. Odmah smo odlučili da ćemo preskok vremena u seriji odraditi kroz promenu mladih i starijih glumaca, kod onih koji su počeli kao deca. Mislili smo da tako moramo i da će na najbolji način privući publiku.

Politička drama iz sveta fantazije koja je lako oborila rekorde

Tek što je prikazana prva epizoda, HBO je potvrdio da će "Kuća zmaja“ dobiti i drugi serijal. Ona je oborila i rekord gledanosti na ovoj striming platformi jer joj je premijerne večeri videlo skoro 10 miliona ljudi, a u prvoj nedelji prikazivanja više od 20 miliona gledalaca. Sasvim je moguće da se neće na tome stati jer je izvesno da će jedan od glavnih junaka "Igre prestola“ Džon Snežni dobiti sopstvenu seriju. Sam pisac cele ove sage o Vesterosu Džordž R. R. Martin je rekao da postoji više od pet projekata koji su u različitim razvojnim fazama. Zanimljivo je da uopšte ne spominje da će završiti originalnu knjigu od koje je sve krenulo.

Bilo kako bilo, "Kuća zmaja“, koja se premijerno prikazuje svakog ponedeljka, priča je smeštena dva veka pre svega onoga što nam je donela "Igra prestola“. Sve se vrti oko vladajuće porodice Targerijana, jedinih koji mogu upravljati zmajevima i onih koji ih okružuju u toj neprestanoj igri za moć i položaj. Na Gvozdenom tronu je kralj Viserios (igra ga Pedi Konsidin) koji očajnički pokušava da dobije sina naslednika. To se ne dešava, pa odlučuje nezamislivo, da će presto posle njega preuzeti njegova najstarija ćerka princeza Renera.

Malo ko je srećan zbog ideje da će kraljevstvo voditi žena, ma koliko bila vešta sa svojim zmajem, i tako počinju spletke, nadmudrivanja, kovanje planova i sklapanje savezništva. "Kuća zmaja“ je mnogo više nego "Igra prestola“ jedna politička drama, ali to ne znači da će izostati borbe pune krvi i scena koje će vas naterati da okrenete glavu od ekrana. Ono što je izvesno, bar na osnovu početnih epizoda koje smo imali priliku da vidimo, sve te nasilne scene su vrlo opravdane i nisu tu samo da bi šokirale. Takođe, nije teško primetiti kako su ženski likovi, iako deo jednog jakog patrijarhata izuzetno pažljivo i precizno izgrađeni. Kako će se razvijati do kraja, ostaje nam da vidimo u narednim epizodama, a snimljeno ih je ukupno 10 u ovom prvom serijalu.

