UHAPŠEN PREVARANT KOGA JE PROSLAVILA NETFLIKSOVA SERIJA: Otimao je i MUČIO ŽRTVE! Bili su spremni sve da urade za njega!

U Belgiji je napokon uhapšen britanski prevarant Robert Hendi-Frigard. Bio je u bekstvu preko nedelju dana, nakon što je povredio dva francuska policajca. Hendi-Frigard, koji je inače bio i tema Netfliksovog dokumentarca, kako piše Guardian, suočava se s mogućim optužbama za pokušaj ubistva.

Potera je pokrenuta nakon što je ovaj pedesetjednogodišnjak automobilom udario dvojicu policajaca, dok je pokušavao da pobegne tokom racije u njegovom domu u Francuskoj, a nakon što je dojavljeno da ilegalno uzgaja pse. Njegov auto zaustavila je belgijska policija na auto-putu E40 kod Grand-Bigarda u blizini Brukselesa.

Bio je u bekstvu od prošlog četvrtka, kada su se francuski inspektori za radna mesta i prava životinja, u pratnji policije, pojavili kako bi pregledali udaljenu kuću u selu Vidailat u credišnjoj Francuskoj, gde je živeo sa svojom partnerkom Sandrom Klifton. Prema pisanju Daily Maila, ona je policiji i pomogla da mu uđu u trag.

Veruje se da se par preselio u Francusku 2015. godine, gde su držali tridesetak pasa rase bigl. Lokalna gradonačelnica Martin Laport rekla je da je Hendi-Frigard osumnjičen za ilegalni uzgoj pasa. Pse ovog para sada je preuzela francuska dobrotvorna organizacija za životinje SPA.

Dok su policajci tražili da s njima odu u stanicu, Hendi-Frigard je upalio svoj automobil i udario dva policajca pre nego što je pobegao, jedan je još hospitalizovan. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu za "pokušaj ubistva državnog službenika". Preti mu do trideset godina zatvora, ako bude osuđen.

Početkom godine Hendi-Frigard je bio tema trodelnog Netfliksovog dokumentarca "The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman", u kojem su deca Sandre Klifron - Džejk i Sofi, tvrdili da je njihova majka naprosto postala druga osoba nakon što ga je upoznala na veb stranici za upoznavanje. Pre toga, londonski sud je 2005. godine osudio Hendi-Frigarda na doživotni zatvor zbog prevare, krađe i otmice, ali optužbe za otmicu poništene su u žalbenom postupku, a on je pušten iz zatvora 2009. godine.

Komšije su rekle da je Hendi-Frigardova partnerka živela u "užasnim uslovima" u izolovanoj kući usred šume i da su je retko viđali u selu, za razliku od njega, koji je redovno putovao.

"Nikad nije izlazila, osim u svoje malo dvorište", rekao je komšija Serdž za AFP.

"Pisao sam policiji, županu, gradonačelniku od 2017, ali oni to nisu shvatili ozbiljno", dodao je. Tokom njegovog suđenja u Londonu, sud je čuo da je Hendi-Frigard navodno živeo prema motu "Laži moraju biti velike da bi bile uverljive".

Sara Smit, jedna od njegovih žrtava, prisetila se kako ju je odvodio u "sigurnu kuću" s kantom iznad glave i skrivao u ormaru kako bi izbegla posetioce.

U 1990-im i ranim 2000-im, Robert Hendi-Frigard, koji se ponekad predstavljao i kao Dejvid Hendi, ali i agent MI5, kao i rođak bubnjara grupe Duran Duran, Džona Tejlora (navodno je obožavao pesmu "Ordinary World") bio je prevarant koji je uništio brojne živote, pokazao je Netfliksov dokumentarac. Emocionalno je manipulisao svojim žrtvama kako bi mu dale svoj novac, poverenje i na kraju i slobodu. Osuđen je za otmicu, krađu i prevaru i osuđen na doživotni zatvor 2005. godine, ali je nakon žalbe poništena presuda za otmicu nakon što je odslužio devet godina.

Ono što najviše iznenađuje može biti činjenica da je uspeo da se izvuče s tim tako dugo, kako je pokazao Netfliksov dokumentarac. Frigardove žrtve verovale su u njega. Bile su emocionalno uključene i spremne da učine sve što je rekao na temelju njegovih laži. Kad bi se jednom našle u njegovim kandžama, žrtve bi se brzo premeštale s lokacije na lokaciju, iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, navodno zato što je IRA htela da ih uhvati. Frigard bi naterao svoje žrtve da koriste pseudonime, a na kraju bi ih razdvojio tako da ne mogu da se oslanjaju jedna na drugu.

Detektiv londonske metropolitanske policije, narednik Bob Brendon, rekao je da se Frigard zapravo ponašao kao špijun, pa mu je bilo teško ući u trag. "Isključio je svoje telefone, povezao se sa svoje adrese i bio je u bekstvu... Bilo je to kao da juriš duha".

