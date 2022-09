OSEĆALA SAM SE OSKNAVLJENO: Pevačica šokirala otkrićem o SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU! U memoarima progovorila o DETALJIMA!

Melani C, poznatija kao Sporti Spajs, tvrdi kako ju je maser seksualno zlostavljao noć pre debitantskog nastupa benda Spajs Grls. Pevačica, čije je pravo ime Melani Čišolm, pomenuti incident, koji se dogodio u hotelu u Istanbulu, opisala je gostujući u podkastu "How To Fail", gde je promovisala svoje nove memoare "Who I Am".

- Osećala sam se tako ranjivo i oskrnavljeno. Nekako sam odmah "zakopala" to što mi se dogodilo, jer postojale su druge stvari na koje je tad trebalo da se usredsredim. S bendom sam nedelje provodila na probama i to me nateralo da se fokusiram na nastup, a ne na napad - rekla je Melani, a prenosi The Guardian.

- Nisam želela da dižem frku oko toga, a nisam ni imala vremena da se bavim time. Napad koji sam ja doživela bio je relativno blag u odnosu na druge oblike seksualnog nasilja. U početku nisam nameravala da spominjem napad u memoarima, ali odlučila sam ipak da pišem o njemu nakon što sam ga se prisetila u snu. Mislim da je jako važno da to napokon kažem i da se konačno pozabavim time i procesuiram sve što mi se tad desilo - dodala je.

- Tad sam zbog prirode posla morala da budem u okruženju u kom se skidaš pred tom profesionalnom osobom, što je dodatno povećalo moju zbunjenost oko čitavog događaja. Osećala sam se vrlo ranjivo, bilo mi je neprijatno - prisetila je pevačica.

Nakon što se grupa Spaj Grls raspale, Čišolm je otvoreno govorila o problemima s kojima se suočavala dok je bila deo benda. Na vrhuncu slave borila se, naime, s poremećajem ishrane i patila je od depresije.

(Kurir.rs/ The Guardian)

Bonus video:

03:06 KLEOPATRA MI JE PONUDILA 60.000 EVRA DA ISPLATIM KREDIT! Potresna ispovest Cece Kitić: Prijatelji bežali od mene kao da sam ŠUGAVA