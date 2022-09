AL PAĆINO ŠETA 53 GODINE MLAĐU DEVOJKU! Uhvaćeni posle provoda, na mrežama je razapeli: Ona je lovac na HOLIVUDSKE starkelje

Da su godine samo broj i da nisu prepreka za buran život i romantične sastanke, dokazuje i 82-godišnji Al Paćino koji je u ponedeljak uveče uhvaćen dok je izlazio iz jednog italijanskog restorana u Zapadnom Holivudu sa 53 godine mlađom televizijskom producentkinjom Nurom Alfalom.

Paćino i Nur (29) su prvi put viđeni zajedno u aprilu ove godine, a njihova romansa očigledno i dalje traje, iako se ni jedno ni drugo nisu oglašavali povodom iste.

Oboje su bili u crnom od glave do pete, a atraktivna crnka se uvek oblači identično, pa ni sada nije napravila izuzetak - izabrala je uske helanke, čizme do kolena i kratko sečeni top sa dugačkim rukavima.

Pre afere sa Nur čuveni Oskarovac je bio u vezi sa devojkom Mejtal Dohan, sa kojom je raskinuo 2020. zbog razlike u godinama. Naime, ona je bila mlađa od Paćina četiri decenije. No, očito da 82-godišnjak ipak i dalje bira isključivo daleko mlađe žene.

Inače, i Alfala je očito "slaba" na starije muškarce, s obzirom da je u prošlosti bila u vezi sa Mikom Džegerom (78), a par je raskinuo još 2017. godine. Zanimljivo je da je 2019. povezivana i sa Klintom Istvudom (91), ali je na kraju tvrdila da su samo prijatelji.

Nur je svojevremno u jednom intervjuu otkrila da ljudi jesu komentarisali njenu vezu sa Džegerom, ali da se ne kaje ni zbog čega i da ima mnogo lepih uspomena iz te romanse.

"Godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta oseća. To je bila moja prva ozbiljna veza i za mene je to bio srećan period", rekla je svojevremeno ova 28-godišnjakinja za "Hello".

Sastanak mlade producentkinje i Paćina izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama i niz zluradih opaski. "Ova žena je definitivno lovac na holivudsku gerijatriju", "Ne, ne, uporna je u tome da nađe gerijatrijskog sponzora", "Bolesno, izlazi sa čovekom koji može da joj bude pradeda", "Razmišlja li ova devojka o svojim roditeljima", "Ovo je zaista ekstremna razlika u godinama. Da, stariji ljudi treba da žive svoj život, ali svima je jasno da ga iskorišćava", "Odvratno", "Nejasno mi je kako neke žene ovako malo poštuju sebe", samo su neki od komentara prenosi Blic Žena.

(Kurir.rs)

