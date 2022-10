CEO SVET BRUJI O TOME DA JE DŽASTIN BIBER BIO S DVE DEVOJKE ISTOVREMENO: Oglasila se Selena Gomez i otkrila istinu o odnosu s njim

Slavna pevačica Selena Gomez oglasila nakon što je Hejli Biber demantovala da joj je "ukrala" Džastina Bibera. Popularna glumica i pevačica indirektno je pričala o toj temi u prenosu uživo na TikToku, zagonetno govoreći o situaciji bez da ju je direktno objasnila, piše Daily Mail.

- Mislim da su neke od stvari, kojih ne moram ni da budem svesna, jednostavno podle i odvratne - objasnila je i dodala da nije pošteno pričati o nekome na način kako su se obraćali njoj, odnosno, maltretirali je.

- Želim da svi znate da je ovo veće od bilo čega drugog - zaključila je 30-godišnja Gomez u uključenju uživo i svima zahvalila na slušanju, te poželela predivan ostatak dana.

Podsetimo, poslednjih dana se uveliko priča da se Džastin Biber istovremeno viđao sa Selenom i Hejli, ali njegova supruga je odlučila da te tvrdnje demantuje.

- Kad smo on i ja počeli da se viđamo, on nije bio u vezi. Nisam takva osoba da se petljam u nečiju vezu. Nikad to ne bih uradila - rekla je 30-godišnja Hejli.

- Nisu bili tada u vezi, ali naravno da postoji vrlo duga istorija između njih. No opet, to nije moja veza - rekla je Hejli, kojoj nije neprijatno da govori o toj temi. Rekla je da poštuje Selenu, te je otkrila da su razgovarale nakon njene udaje za Bibera.

