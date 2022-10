IZGUBILA ULOGU U SERIJI JER SE NIJE SKINULA?! Lidija Vukićević otvorila dušu: Bila sam spremna na sve A ONDA JE REDITELJ REKAO OVO

Čuvena glumica Lidija Vukićević gostovala je u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji gde se dotakla jedne od neprijatnijih scena tokom snimanja sa Batom Živojinovićem.

Naime, glumica je navela da joj je direktor fotografije tada tražio da se skine što ona nije nameravala da učini. Mada da je to imalo posledica.

- Snimala sam sa rediteljem Milanom Jelićem u Metropolu film "Razvod na određeno vreme" sa Batom Živojinovićem. Radili smo jednu scenu. Direktor fotografije je bio tada pokojni Petko i on se umešao u tu našu scenu. Rekao je tada "mala (ja sam tada tek završila Fakultet dramskih umetnosti), ti moraš ovde da se skineš". Ja sam mu odmah odgovorila "ne, veliki ja se neću skinuti ovde". On mi je odmah potom odgovorio "vi glumice kada dođete tako sa fakulteta, hoćete pa neće mnogo ste fine". Samo sam rekla da ne znam ja druge glumice, ali ja neću ovde da skinem. Nema nikakvih problema da raskinem ugovor, bila sam spremna na sve - rekla je glumica.

foto: Kurir televizija

- Dakle, ja sam gađala sa očekivanjem da mi se vrati mitraljez. Tako je i bilo, završili smo film. Ja se nisam skinula, napravljena je divna scena. Dan danas se pušta taj film. Mada taj isti direktor fotografije je snimao seriju "Vuk Karadžić". Dobila sam mesec dana ranije da izčitam Baranija, Miloša Obrenovića s obzirom da sam trebala da igram veliku ljubav Miloša Obrenovića - rekla je glumica.

foto: ATA Images

- Inače, Miloša Obrenovića je igrao jedan od naših najvećih glumaca Berčeg koga ja obožavam. Odjedanput na vestima vidim "pala prva klapa snimanja serije "Vuk Karadžić". Shvatila sam odmah, niko meni nije trebao da objašnjava zašto ja ne igra. Okrenula sam reditelja i pitala "da li ja igram ili ne zato što želim da planiram svoje vreme" - rekla je glumica.

foto: Printscreen/Instagram

- Nikada nisam molila ili tražila jer je to ponos i mislim da se bez njega ne može kroz život. On je rekao "pa ne, imala si problem sa Petkom". Meni je žao što sam izgubila tu ulogu, ali morate nekad da izgubite da bi ste dobili na drugoj strani. Jedna uloga manje više, zato što ja nisam dala da me tako vodaju i svlače zato sam danas normalna majka, ćerka, komšija i sve ostalo. Niko ne može da vas natera na ono što ne želite - rekla je glumica.

