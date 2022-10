MANOJLOVIĆ VIŠE NEĆE DA SNIMA ZA 2.000 € DNEVNO! Miki podigao cenu, evo koliko sad para traži! Oni su NAJPLAĆENIJI SRPSKI GLUMCI

Odavno je poznato da je Miki Manojlović najplaćeniji srpski glumac.

On je godinama od produkcije uzimao 2.000 evra po snimajućem danu, ali je nedavno i tu cenu podigao za 50 odsto. To znači da sada svi koji žele da ga angažuju u nekom novom projektu, moraju da izdvoje čak 3.000 evra, tj. 1.000 evra više nego što je to ranije bio slučaj.

- Miki Manojlović već godinama uzima najviše para za filmove i serije. Osim što je jedno od najvećih imena srpske kinematografije, cenu mu diže i to što ne prihvata olako svaku ulogu koja mu se ponudi. Zbog toga su producenti i reditelji koji odluče da ga angažuju za neki projekat unapred znali da će morati da ga plate 2.000 evra po danu. Ipak, kako je sve poskupelo, i Miki je rešio da podigne svoju cenu, i to za 50 odsto. Iako je to ozbiljna suma za naše uslove, većina njih prihvata njegove zahteve jer znaju da su projekti sa Manojlovićem predodređeni za uspeh - ispričao nam je izvor.

Koliko je poznato, o čemu su mediji i pisali, i Žarko Laušević i Aleksandar Berček za snimajući dan su do sada dobijali po 2.000 evra, ali još nije poznato da li će i oni podići svoj honorar.

Pored njih, među najplaćenijima je i Miloš Biković, koji je, zahvaljujući ulozi Aleksandra Tirnanića Tirketa u "Montevideu", a zatim i Maraša u "Južnom vetru", postao velika zvezda!

- Što se tiče Bikovića i njegovog honorara, to zavisi od dosta faktora. Jedan od njih je i da li je on ovde samo glumac ili je i producent nekog projekta. Kada je angažovan kao glumac, Miloš ima honorar od 2.000 evra dnevno. Ipak, pošto je sve donedavno bio jedan od najangažovanijih glumaca u Rusiji, tamo je zarađivao 5.000 evra po danu. Toliko je, kako navode izvori, dobio za film "Sluga", koji je najgledaniji u istoriji ruske kinematografije.

Pored njih, poznato je i da supružnici Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, Miloš Timotijević i Raša Bukvić imaju honorare od 1.500 evra po danu.

Mirjana Karanović plaćena je 1.500 evra po danu, dok njena koleginica Milica Milša, koja u seriji "Igra sudbine" tumači jednu od glavnih uloga, za dan snimanja uzima 450 evra. Tako je ona zahvaljujući ulozi Ade Kanački postala najzaposlenija glumica u Srbiji u poslednje tri godine, koliko traje megapopularna telenovela. Do sada je snimila 586 epizoda, a čeka je još posla, jer će serija imati više od 800 epizoda.

