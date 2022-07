KAKVA SAM JA ZVEZDA KAD SAM BACAM SVOJE SMEĆE?! Miki Manojlović šokirao izjavom šta sve radi kad ne snima!

Predrag Miki Manojlović će nakon Pule, predstaviti svoj novi film "Stric" na 29. Festivalu evropskog filma Palić. Reč je o debitantskom filmu redateljskog dvojca Andrije Mardešića i Davida Kapca, koji je nedavno nagrađen na 56. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima "Posebnim priznanjem" u takmičarskom programu Proksima.

Manojlović je za Večernji list nakon premijere u Puli pričao je o novom filmu, pripremi za uloge, da li sebe smatra zvezdom, a dotakao se i prijateljice Mire Furlan.

foto: Promo

-Ovo je dosta složeni film, s više nivoa. Kao prvo, ovo je izvrstan scenarij mladih režisera Kapca i Mardešića. U njemu su sjajni glumci. To su neke odlučujuće stvari kod ovako ozbiljnih filmova. Ovaj film nije rađen za preživeti, nego je rađen iz potrebe, za nečim što dosad nisam dotaknuo u sebi, izvan sebe, okolo sebe, s drugima. To je za mene bilo novo istraživanje i kopanje - kaže Manojlović.

foto: Promo

Nakon brojnih uloga u karijeri glumac sebe ne smatra velikom zvezdom.

- Snimio sam jako puno filmova u Evropi. Nisam nikakva zvezda, ako bacam svoje smeće, kakva sam ja zvezda, nikakva. Kad kopam ili nešto radim, ljudi prolaze kraj mene, pa me na stranom jeziku pitaju: "Zašto ja to radim? Zašto nekoga ne platim da to uradi umesto mene?". Ljudi ne razumeju da postoji zadovoljstvo u tim jednostavnim stvarima. Tako da ja nisam neka zvezda - rekao je umetnik.

foto: Dušan Milenković

Sa glumačkim stažom dužim od 50 godina, Manojlović se za svaku ulogu ozbiljno priprema.

-Nema pravila. U trenutku kad sam odlučio prihvatiti film i biti u tom procesu, tad za mene počinje priprema. Ona nikad nije ista, uvek je vezana za taj materijal i ljude s vama. Nema magične ili jedinstvene formule, nema ladice iz koje vadim nešto, pa da imam varijante i abecedne kataloge. To su procesi, tako počinje priprema. Uvek zavisi od procesa, to su sve interakcije sa samim sobom i s drugima. Nikad nije isto. Uvek stvari gledam u ozbiljnoj celini, ne gledam na to kao "Evo mene i moje uloge". Gluma nije atletika, pa da se postavlja pitanje ko je najbrži. Ima mnogo definicija, ali gluma za mene nije monodefinicija - objašnjava glumac.

foto: Pritnscreen

Sa pokojnom glumicom Mirom Furlan glumio je u najboljim jugoslavenskim filmovima: "U raljama života, "Otac na službenom putu" i drugim, a kad je Mira napisala dramu s autobiografskim elementima "Dok nas smrt ne razdvoji", Miki ju je režirao i glumio u njoj. Nakon njene komemoracije u Jugoslavenskom dramskom pozorištu više nije govorio o njoj u medijima.

- To je posebna predstava - kaže Miki, pa nastavlja o Miri:

- Komarac. Vidite šta je život, samo neki komarac rešava stvar. Ona je bila jedna izuzetna osoba koja je mislila u svim pravcima. Emocionalno je doživljavala svet, a te samoljubive reakcije ljudi koji su je poznavali i koji su nakon njene smrti o njoj govorili zapravo su govorili o sebi, a ne o njoj - zaključuje Manojlović.

Nova sezona "Južnog vetra" Car u ozbiljnim iskušenjima foto: Nenad Kostić Glumac trenutno snima novu sezonu serije "Južni vetar: Na granici" u ulozi Cara, koji će se naći u životnim iskušenjima. -Nije realno da sada otkrivam više. Biće zanimljivo gledaocima - kaže Manojlović i dodaje da ge ne impresionira previše zato što će se pored njega na snimanju naći holivudski glumci Vilijam Boldvin i Erik Roberts. -Pre svega mi je drago što sam upoznao mnogo talentovanih ljudi ovde. Čitave generacije. Srbija ima ozbijan potencijal u tim ljudima, te stvari se ne uče na Akademiji već u praksi - rekao je glumac na konferenciji uoči snimanja nove sezone.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:49 KOMEMORACIJA MIRE FURLAN: Miki Manojlović jedva priča od suza, glas mu drhti