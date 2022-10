ISTORIJA SE PONAVLJA?! Britni Spirs ponovo ODSEKLA KOSU! Novim snimkom ŠOKIRALA MILIONE! Obratila se fanovima i poručila OVO!

Slavna pevačica Britni Spirs je objavila novi snimak na svom Instagram profilu u kome otkriva da je odsekla svu kosu.

Snimak prikazuje Spirs kako se kupa dok na sebi ima samo donji deo bikinija i roze šešir, a gole grudi prekriva rukama.

"Odsekla sam svu kosu, ali ne želim još da je pokažem", napisala je u opisu snimka.

Britni se trenutno odmara sa svojim trećim suprugom, Semom Asgarijem na havajskom ostrvu Mauiju.

Podsetimo, Spirs je obrijala glavu u februaru 2007. u jednom frizerskom salonu, a samo dan nakon toga primljena je u rehabilitacioni centar na Karibima. Odjavila se nakon nekoliko sati, a zatim je primljena u drugi rehabilitacioni centar u Malibuu.

- Bilo je to jako, jako loše razdoblje u mom životu. Prolazila sam kroz toliko loših stvari sa svojom decom i s Kevinom (Federlajnom), objasnila je Spirs u MTV-jevom specijalu "Britney: For The Record" iz 2008. godine.

- Upravo me je bio ostavio i bila sam skrhana. Ljudi su počeli da misle da se drogiram. Neki su mislili da ću poludeti i takve stvari. Ljudi stalno briju glave, znate - nastavila je.

- Ali prolazila sam kroz mnogo toga, a to je bila, na neki način, kao vrsta bunta ili osećaja slobode ili odbacivanja stvari koje su se dogodile. Imam jako dobre dane i onda imam loše dane. Ponekad mi je to sve previše. Niko ne može da se nosi s takvim stvarima - rekla je.

Dokumentarni film Fila Grifina "Britney: For The Record" snimljen je dok je pevačica još uvek bila pod 13-godišnjim starateljstvom svoga oca Džejmija Spirsa, a ono je konačno završeno u novembru prošle godine.

