PRE KEJT VILIJAM BIO U ROMANSI SA OVOM PLANETARNOM ZVEZDOM: Otkačio je na OKRUTAN NAČIN, pa uleteo u vezu sa vojvotkinjom!

Britni Spirs je poznata kao pop princeza, ali skoro niko ne zna da se zamalo našla na mestu Kejt Midlton.

Naime, u vreme najveće slave, Britni je imala onlajn romansu sa budućim prestolonaslednikom britanskog prestola, princom Vilijamom. Britni je u emisiji Frenka Skinera 2002. godine otkrila da je razmenjivala mejlove sa Vilijamom i čak ga je pozvala da izađu dok je bila na turneji u Velikoj Britaniji.

U to vreme bila je na vrhu top-lista sa hitovima "Baby One More Time" i "Oops! I Did It Again".

- Dopisivali smo se neko vreme putem mejla i trebalo je da se lično sretnemo, ali to se nije desilo - rekla je tada 20-godišnja Britni i potvrdila da se Vilijam nije pojavio na dogovorenom datum.

Priznala je i da nema pojma zašto se princ predomislio, a tada su britanski tabloidi pisali da je umesto na sastanak otišao u lov na lisice. Glasine o njihovoj onlajn romansi punile su novinske stupce mesecima pre njenog intervjua, ali ih je Bakingemska palata uporno demantovala.

Prošlog septembra, kraljevski biograf Kristofer Andersen otkrio je još više detalja o njihovoj romansi.

- Vilijam i Britni su pokušali da se sastanu kada su bili mladi. Mnogo puta su razgovarali telefonom, ali ne sećam se da su se lično videli u tom periodu - napisao je Andersen u svojoj knjizi "Braća i žene: Privatni životi Vilijama, Kejt, Harija i Megan".

Vilijam je 2003. godine počeo da se viđa sa svojom sadašnjom ženom, Kejt Midlton, a Britni je u to vreme upravo prekinula vezu sa Džastinom Timberlejkom. Zatim je nakratko bila u braku sa simpatijom iz detinjstva Džejsonom Alenom Aleksanderom, a nakon toga se udala za Kevina Federlajna, sa kojim je dobila dva sina, ali je i njihov brak okončan razvodom.

Ove godine je po treći put stala pred oltar sa manekenkom i plesačem Semom Asgarijem, sa kojim je u vezi od 2016. godine.

