OH NE, NISAM UPRAVO OBJAVILA SVOJU SLIKU U DONJEM VEŠU: Fatalna plavuša koju smo OBOŽAVALI ima 54 godine i BLISTA kao nikad ranije

Zvezda serije "Čuvari plaže" Dona Deriko i sada sa 54 godine neprestano intrigira svet svojim neverovatnim izgledom, a setom novih snimaka koje je objavila na Instagramu pokrenula je lavinu komentara.

Naime, glumica je objavila slike u donjem vešu što je oduševilo brojne njene pratioce.

- Oh ne, nisam upravo objavila svoju fotografiju u vešu. Jednostavno mi se sviđa ova fotografija. Mislim da izgledam lepo - napisala je glumica pored novog snimka ispod kog su usledeli brojni komentati:

"Prelepa si", "Nemoguće je da izgledaš ovako", "Savršeno telo", "Bože, daj mi snage", "Uvek predivna".

Nije tajna da Donin izgled nije delo prirode već rezultat estetskih korekcija, glumica se više puta podvrgla plastičnim operacijama koje su korigovane njene ruke i zadnjica. Naime, 2017. godine snimila dokumentarni film u kojem je otkrila da se podvrgla liftingu ruku, liposukciji i sređivanju stomaka, sa ciljem da izgleda kao u pomenutoj hit seriji iz devedesetih.

Uspela je u toj nameri, a onako kako se predstavlja na Instagramu, takva je i u realnosti što pokazuju i fotografije sa crvenog tepiha. Dona kaže da je pored estetskih korekcija za njenu lepotu zaslužna i ishrana bez mesa.

foto: Profimedia

- Primetila sam brojne koristi, poput čistije kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Činim to zbog životinja. Volim da imam zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada - rekla je jednom prilikom.

Dona Deriko je u "Čuvarima plaže" glumila od 1995. do 1998. godine, a oprobala se i u voditeljskom poslu. Pozirala je za "Plejboj" pre 27 godina i možete je videti i u filmovima "Intervention", "Inconceivable" i "The Making of Plus One".

(Kurir.rs)

