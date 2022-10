SVOJU ĆERKU (6) KUPA U SUDOPERI! Srpkinja ne prestaje sa PROVOKACIJAMA u Holivudu: Do 5. godine dojila dete i radila joj NOKTE!

Koko Ostin, američka glumica i model srpskog porekla poznata je po brojnim skandalima, koje neretko uključuju i njenu rođenu ćerku, koju je dobila u braku sa poznatim reperom Ajs Tijem.

Upravo je u rijaliti programu "Ice Loves Coco", koji se emitovao od 2001. godine Koko stekla planetarnu popularnost.

Glumica je često bila ne meti kritika zbog odnosa sa ćerkom. Fanovima je posebno smetalo to kako se oblači u njenom prisustvu, a nisu odobrili ni to što Koko doji već odraslu devojčicu, kao ni to što joj stavlja veštačke nokte.

Sada je otišla korak dalje, objavivši na društvenim mrežama kako dete kupa u sudoperi.

Koko se spremala za modnu reviju sa svojom devojčicom (6), a rekla je da je kupanje u lavabou „najbolja stvar kada si u problemu sa vremenom“. Zanimljivo je, a što su pratioci primetili, da nakon scene u kojoj je Šanel u kuhinji, Ostin pokazuje kako uvija kosu u kupatilu.

Ovo nije prvi put da Koko provocira fanove. Izgleda da sada ima savršen recept da dobijanje pažnje i izazivanje haosa na društvenim mrežama. I ovog puta joj je pošlo za rukom, pa je ponovo dobila negativne komentare na račun načina na koji odgaja dete. Njena objava se proširila internetom munjevitom brzinom, ali je Koko sada rešila da odgovori na kritike.

- Za sve što radim, ljudi imaju da kažu nešto o tome. Ljudi, sigurno ste već shvatili da sam nekonvencionalna majka. Radim ono što mi odgovara i što mi je najlakše. Možda je nekima potreban savet, umesto vređanja - rekla je Ostin.

