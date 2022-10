VEĆ 21 GODINU NIJE SA NAMA! Nema zaborava dok ja dišem, hvala vam na svemu, emotivna poruka Mandinog sina na godišnjicu smrti

Navršila se 21 godina od smrti Slavka Mijovića, poznatijeg kao Mija Pijuk. On je bio blizak prijatelj Milenka Mandića Mande i Željka Ražnatovića Arkana.

On je inače ubijen na 18. oktobra 2001. godine na Banovom Brdu, a počinioci nikad nisu pronađeni, a Mandin sin Aleksandar je izašao na groblje da obeleži ovaj tužan datum.

Slavko je bio svojevremeno i zamenik komandanta Srpske dobrovoljačke garde, a onda se povukao i posvetio biznisu, a po rečima Aleksandra Mandića, "uvek se trudio da miri, da pomogne, voleo je porodicu i prijatelje".

On je na svom Instagram profilu podelio i neke lepe uspomene sa pokojnim ocem i Slavkom.

Aleksandar Manidić je sin pokojnog Milenka Mandića Mande, a objavio je knjigu "Bilo jednom u Beogradu" i tako dospeo na srpsko literarno nebo.

U knjizi su opisane brojne anegdote, ispovesti i do sada neobjavljene fotografije koje je on uspešno oživeo, kao i sećanja na to vreme, a njegova supruga ga je podržala u tome.

U Njujorku je, kako Aleksandar tvrdi, upoznao i "tadašnjeg velikog bosa", kada je mogao i da strada. - Bila je to 1992. godina. Manda i Slavko Mijović boravili su u Njujorku tri meseca u gostima kod tadašnjeg velikog bosa! Za to vreme upoznali su mnoge svetske face, između ostalih Majka Tajsona i Silvestera Stalonea - pričao je Mandić: - Postoji jedna anegdota koja je zadesila oca i Slavka. Naime, po dolasku u Njujork, trebalo je da kažu lozinku, koju su zaboravili. Lako je mogao da ispadne problem, jer je u to vreme taj bos kod kojeg si išli bio strah i trepet u celoj Americi. Posle im je rečeno da, ko zaboravi lozinku završi obešen na drvetu, ali srećom naišla je njihova veza i problem je bio rešen, pa su sačuvali glave na ramenima.

Da podsetimo, Mandić je život izgubio 2000. godine, kada je 15. januara u hotelu Interkontinental u Beogradu sedeo u društvu Arkana i Dragana Garića. Sva trojica bili su likvidirani, a ubistvo počinili su Dobrosav Gavrić, bivši policajac, i njegovi saučesnici Milan Đuričić i Dragan Nikolić.

