SRPSKI PISAC ČESTITAO ROĐENDAN ZORANU SLAVNIĆU: Danas puniš 73, a izgledaš kao da imaš 50 godina, zdrav bio Moko! (FOTO)

Aleksandar Mandić (39), sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental" ubijen sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Draganom Garićem.

On je na svom Instagram storiju čestitao rođendan legendarnom Moki Slavniću i zahvalio mu se na svemu.

foto: Instagram

Naime, Slavnić se nalazi u bolnici gde se opravlja od povreda, a pisac mu je poželeo srećan rođendan i da živi još dugo.

foto: Instagram

Da podsetimo, Aleksandar je objavio knjigu "Bilo jednom u Beogradu" i tako dospeo na srpsko literarno nebo.

U knjizi su opisane brojne anegdote, ispovesti i do sada neobjavljene fotografije koje je on uspešno oživeo, kao i sećanja na to vreme, a njegova supruga ga je podržala u tome.

foto: Instagram

On je u braku s voditeljkom Marinom Kotevski. Venčali su se u maju 2016, a naredne godine postali roditelji malog Lazara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:04 POSLEDNJE ZBOGOM MINJI SUBOTI: Čuveni Zoran Moka Slavnić došao da oda počast slavnom voditelju