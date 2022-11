PREMINUO PEVAČ U 34. GODINI: Bio je dečija zvezda uz poznatog brata, ali vodio borbu sa mnogim demonima i POROCIMA

Aron Karter je pronađen mrtav u svojoj kući u Lankasteru u Kaliforniji u subotu, navodi TMZ. Imao je 34 godine.

Više izvora je reklo da je telo pevača pronađeno u njegovoj kadi. Policija je navodno upućena u prostorije oko 11 sati po lokalnom vremenu nakon što su dobili poziv da se muškarac udavio.

Prema TMZ-u, detektivi istražuju smrt kao ubistvo, ali je agenciji rečeno da je to standardna procedura.

Zvanični uzrok smrti je nepoznat i verovatno neće biti otkriven dok se ne završe obdukcija i izveštaj mrtvozornika.

Karter je stekao slavu kao dečija zvezda sa hitovima kao što su "I Want Candy" and "That’s How I Beat Shaq", a bio je poznat i po tome što je bio mlađi brat Nika Kartera iz benda Bekstrit Bojs (Backstreet Boys).

Da podsetimo, grupi "Bekstrit bojs" se najviše istakao Nik Karter, plavušan koji je slamao srca obožavateljkama. Svima je bio omiljeni lik, veseo i harizmatičan.

Kako je njegova popularnos rasla, tako je hteo i njegov brat Aron da se istakne i da oseti delić slave.

Ali mladom Aronu kao da je slava poremetila njegov miran život. Karter je stekao slavu kao dečija zvezda kasnih 90-ih, ali zbog njegovog prelaska u adolescenciju pao u zavisnost i ostao je bez novca.

Početkom godine oglasila se njegova devojka Melani Martin, koja je ispričala kako joj je Aron tokom svađe polomio tri rebra. Ona je tražila zabranu prilaska ali i u tom periodu pevač je izbacio svoju devojku i sinčića iz kuće.

Mladi par se toliko svađao, mirio, raskidao i tako u krug, i zbog navedenih optužbi od strane Melani, oduzeto im je starateljstvo nad zajedničkim sinom. O njihovom detetu se sada brine njena majka.

Nik je objasnio javnosti i kako je Aron priznao njihovoj sestri Ejndžel da boluje od šizofrenije i bipolarnog poremećaja, kao i da je čuo glasove u svojoj o "ubijanju beba". Kada ga je Ejndžel upitala da li je razmišljao da ubije ili bilo koga drugog, jednostavno je odgovorio "Razmišljam da ubijem Loren Kit", a to je Nikova supruga.

Takođe, u jednom trenutku patio je i od poremećaja ishrane, pa je rapidno gubio na kilaži, a nije krio ni da je zavisan od antidepresiva. Svojevremeno je u emisiji na američkoj televiziji otvoreno je nabrojao svoje dijagnoze, pored poremećaja u ishrani i zavisnosti.

Karter je skoro za medije rekao da je ponovo na rehabilitaciji, i to čak peti put. kako navodi želi da se izbori sa prekomernim korišćenjem marihuane i da uspostavi kontrolu nad sobom i svojim besom. On je priznao i da je uništio svoj mozak upotrebom različitih nedozvoljenih sredstava i da je imao preko 100 napada.

Takođe je istakao da radi sve kako bi ponovo dobio starateljstvo nad sinom.

- Želim svog sina nazad. Biti tata za mene je najvažnije. Sada sam pripitomljen i civilzovan i odrastao i vodim računa o svojim obavezama - objašnjava Karter.

- Shvatio sam da se ubijam i da se zbog toga sve uništavam oko sebe - rekao je Karter.

Uprkos njegovim borbama sa zloupotrebom supstanci i pravnim problemima, Aron je uporan u tome da dokaže da nije žrtva već vojnik, i priznaje da mu smeta kako ga javnost prikazuje, kao problematične bivše zvezde.

Ovaj Amerikanac, koji je svojevremeno prodao preko 70 miliona albuma, još jednom je ponovio da je njegova želja za promenom na prvom mesto podstaknuta time da bude što je moguće bolji otac svom sinu.

Nik i Aron Karter imali su veoma teško detinjstvo zbog učestalih svađa roditelja, a dodatno ih je opteretio teret slave. Oba brata su priznala da ih je dotuklo i maltretiranje vršnjaka u školi, a Nik je jednom prilikom istakao da ga je spasilo samo to što je bio deo boj benda i da su mu oni bili jedina podrška u životu.

No, izgleda da Aron nije našao svoju slamku spasa, kao ni njihova sestra Lesli koja je preminula sa samo 25 godina od predoziranja antidepresivima.

