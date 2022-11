FANOVI OČAJNI: Gitarista jednog od najboljih bendova NA SVETU na sceni otkrio da ima RAK S METASTAZAMA!

Endi Tejlor (61), osnivač i gitarista grupe Djuran Djuran, ima rak prostate 4. stadijuma, otkrile su njegove kolege iz benda u subotu na ceremoniji uvođenja u Kuću slavnih.

Muzičar upravo zbog bolesti nije bio u stanju da prisustvuje ceremoniji, ali je zato napisao pismo koje je pročitao pevač Sajmon Le Bon. U pismu između ostalog stoji da mu je pre četiri godine dijagnostikovan rak koji je metastazirao.

"Mnoge porodice su iskusile šta znači sporo 'sagorevanje' koje znači ova bolest i, naravno, naša porodica nije izuzetak. Govorim iz perspektive porodičnog čoveka, ali sa posebnom poniznošću pred članovima grupe, najboljim fanovima koje neka grupa može da ima i ovom izuzetnom svečanošću. Dobijam izuzetnu terapiju za moju bolest, ali nedavno se desilo nazadovanje. Moje stanje nije neposredna opasnost za moj život, ali leka nema. Uprkos izuzetnim naporima mog tima, moram biti iskren da, i psihički i fizički, ja sam na granici. Ipak, ovo ne treba da skrene pažnju sa onog što je bend (sa mnom ili bez mene) uspeo da napravi i održi za 44 godine - piše u Tejlorovom pismu.

Trebalo je da ceremonija uvođenja u Kuću slavnih bude ponovno okupljanje Djuran Djurana, čiji je Tejlor bio član od 1980. do 1986. i od 2001. do 2006. Svirao je gitaru na prva tri albuma, na kojima su bile hit pesme kao što su "Rio" i "Hungry Like the Wolf".

"Imao sam život pun privilegija, bili smo malo zločesti, ali zaista fini, malo opušteni u odevanju, ali zaista fino obučeni, malo puni sebe jer smo imali mnogo toga da damo, ali kao što sam rekao mnogo puta, kad osetite taj kolektivni, instinktivni, porodični duh kreativnosti pomešan sa ambicijom, i uber-kul gomilom fanova - šta tu može da ne bude u redu", napisao je Tejlor u pismu.

Napisao je i da je mnogo razočaran što ne može da bude tu sa svojim drugovima iz benda - Nikom Roudsom, Džonom Tejlorom, Rodžerom Tejlorom i Sajmonom Le Bonom - i rekao je da je čak bio kupio novu gitaru da bi svirao na svečanosti.

