SLAVNI PEVAČ JECAO NA KONCERTU: Plakao na bini kao MALO DETE zbog SMRTI BRATA! JEDAN STIH ga je potpuno slomio! (VIDEO)

Nik Karter počeo je da jeca na bini londonske O2 arene tokom nastupa sa svojim bendom Backstreet Boys u nedelju uveče. Počeo je da plače dok je pevao svoj stih u pesmi "Show Me The Meaning of Being Lonely". Pesmu nije uspeo do kraja da otpeva. Pogodila ga je smrt brata Arona, koji je u subotu pronađen mrtav u kadi u svojoj kući u Kaliforniji. Njegove kolege iz benda viđene su kako ga grle na bini.

Smrt brata ga je u potpunosti skrhala. Nik je rekao da ga je voleo uprkos tome što su imali komplikovan odnos. Tokom nastupa, na velikom ekranu u dvorani bila je i Aronova crno-bela slika.

Pevač Backstreet Boys-a oglasio se i na Instagramu povodom bratovljeve smrti.

"Moje srce je slomljeno. Iako smo brat i ja imali komplikovan odnos, moja ljubav prema njemu nikada nije nestala. Uvek sam se nadao da će on nekako, jednog dana hteti da krene pravim putem i na kraju potraži pomoć koja mu je očajnički bila potrebna", napisao je Nik pa dodao:

foto: Profimedia

"Ponekad želimo da okrivimo nekoga ili nešto za gubitak, ali istina je da su ovisnosti i mentalna bolest jedini 'krivci' ovde. Brat će mi nedostajati više nego što će iko ikada znati. Volim te Čiz. Sada konačno možeš da imaš mir koji nikada ne bi mogao da nađeš ovde na zemlji….Volim te, mali brate", zaključio je.

Podsetimo, Aron je pronađen mrtav u subotu u svojoj kući u Kaliforniji. Aron je imao 34 godine, a imao je velikih problema s raznim opijatima i drogom.

(Kurir.rs)

