ISPLIVALA PREPISKA OCA DUE LIPE S ORGANIZATORIMA MUNDIJALA: Evo šta je NUDIO! Pevačica umalo da bude VAŽAN DEO Svetskog prvenstva

Kada je Dua Lipa razjasnila priče o mogućem nastupu u Kataru, a potom i otkazivanju, Ser Elton Džon, istaknuti aktivista za LGBT prava, s kojim je otpevala duet, zasigurno ju je podržao. Međutim mejlovi otkrivaju da je njen otac i menadžer, Dukađin Lipa, dve godine pregovarao s Katarcima oko Duinog nastupa na Svetskom prvenstvu, piše Daily Mail.

Dokumenti, tvrdi Daily Mail, pokazuju kako je otac pevačice prvobitno stupio u kontakt s katarskim organizatorom Svetskog prvenstva još 2020. godine, a Dukađin, koji vodi agenciju Republika, juče je rekao da njegova ćerka nije bila svesna toga da je on ostvario kontakt s Katarcima.

U prvoj elektronskoj razmeni 9. marta 2020. godine napisao je: "Ja zastupam svoju ćerku, umetnicu Duu Lipu i želim da s Vrhovnim odborom raspravim planove oko njenog nastupa na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine".

U januaru naredne godine je napisao: "Samo bih želeo da se nadovežem na prethodni mejl. Pitao sam se da bismo mogli da razgovaramo o nekoj prilici gde bismo mogli da budemo od pomoći".

"Nedavno je Dua Lipa imala uživo striming pesama s novog albuma, a pojavili su se i drugi umetnici. Zabeleženo je pet miliona pregleda; bio je to najveći ‘live striming‘ događaj širom sveta", nastavio je Lipa, a stigao je i odgovor pomenutog Odbora: "Odlično je da ste se javili i fantastično je znati da je Dua takođe zainteresovana."

U aprilu prošle godine, Dukađin je izrazio zabrinutost oko pregovora, te rekao: "Primio sam specifičnu molbu za Duu Lipu i za svečanost otvaranja, pa sam hteo s vama da se dogovorim oko toga i uverim se da ne razgovaram s pogrešnom osobom".

Nove informacije su otkrivene nakon što je pevačica nedavno na Instagramu objavila da nastup na turniru u Kataru nikada nije bio u planu.

"Trenutno se spekuliše da ću nastupati na svečanosti otvaranja Svetskog prvenstva u Kataru. Neću tamo nastupiti, niti sam ikada bila deo pregovora oko nastupa", tvrdila je pevačica prošlog meseca.

Njene komentare su nakon brojnih napisa vezano za odnos katarskih vlasti prema migrantskim radnicima i istopolnim vezama pozdravili aktivisti za ljudska prava, a sama pevačica u intervjuu za Variety prošle nedelje je tvrdila da se sportski događaj u Kataru "protivi njenim uverenjima".

Njen otac je pak rekao da Dua nije bila svesna prepiske s menadžerskim timom katarskog Svetskog prvenstva ili bilo kojih drugih razgovora, te da nije učestvovala u njima.

"Kada sam se predstavio, objasnio sam kakvi su moji poslovi, te da zastupam Duu, ali jasno sam dao do znanja da nemam nju na umu. To sam jasno rekao kada su me pitali jesu li moji upiti vezani za Duu", dodao je.

"To je bilo početkom 2021. godine, kada je Katar čvrsto obećao (budući da je dobio ugovor za Svetsko prvenstvo) da će reformisati zakone o radu, te nadoknaditi štetu vezanu za ljudska prava. Kako se Svetski kup približavao, a razgovori nastavili, postalo je jasno da ta obećanja neće biti ispoštovana, pa sam prekinuo kontakt. Nakon toga mi se obratilo nekoliko ljudi povezanih sa Svetskim kupom u Kataru, kojima sam jasno dao do znanja da Dua neće tamo nastupati", zaključio je.

