OPLELI PO SERIJI PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL: Gledaoci dali svoj sud, neki kažu da NIJE REALNA, a drugi jedva čekaju nastavak

Epizode traju po sat vremena, a fokusiraju se na početke veze između princa Harija i Megan Markl, koji su ovih dana u centru pažnje i svet pomno prati šta će se dalje dešavati.

- Ko to ne bi gledao? To je tabloidna vest. Lično sam veliki obožavalac Harija i Megan i tužna sam zbog onoga što se dogodilo. Od toga da su oni bili moćni par, pa sve do ovih gluposti koje vidim - rasizma i njene borbe s mentalnim zdravljem, samo je deo komentara Britanke Kerol.

foto: Printscreen YouTube

Ona i još nekolicina građana izneli su svoje mišljenje o novoj dokumentarnoj seriji princa Harija (38) i Megan Markl (41).

- Dakle, biće zanimljivo dobiti malo više uvida u ono što su zaista doživeli. Još uvek nemam predrasude o dokumentarcu jer uvek postoje dve strane priče, ali mislim da je pošteno da pričaju svoju verziju i govore svoju istinu - dovršila je Kerol.

Druga žene je pak kazala kako je Hari potpuno drugačiji od ostalih članova kraljevske porodice. Smatra da je divlji i da će sigurno biti različitih utisaka o svemu.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Publicista Kieran Alen kazao je kako su Megan i Harija mediji tretirali užasno, rasistički, a sličnog mišljenja je i građanka Rebeka.

- Mislim da su loše tretirani, da. Ali to je tako sa slavnim osobama i mnogim ljudima koji su u fokusu javnosti. To na neki način dolazi s tim. Ima dobrih i loših stvari u medijima i morate da budete spremni na to - kazala je.

- Ne zameram Harryju, učinio je to, što je učinio. Ovaj dokumentarac će pokazati kako žive i kako im je bilo da žive sa kraljevskom porodicom. Mislim da je to dobra stvar. Očito je da će se sada ubaciti stvari koje nisu realne. Izmisliće još nešto, ali jedva čekam i to da pogledam - ispričao je građanin, prenosi 24sata.hr.

foto: Printscreen

Stanovnici južnog londonskog naselja Brikston rekli su da jedva čekaju da gledaju Netfliksovu dokumentarnu seriju. Imaju velika očekivanja nakon što su objavljene prve tri epizode, a naredne tri se očekuju 15. decembra.

(Kurir.rs)

