OVAKO DANAS IZGLEDA NECA GOLUBOVIĆ! Ta uloga je Janku obeležila ŽIVOT, ali je glumu ostavio iza SEBE: Danas se bavi drugim poslom!

Janko Milivojević našao se rame uz rame sa najvećim imenima srpskog glumišta i maestralno odigrao ulogu malog Nece Golubovića, koja je, slobodno možemo reći, obeležila seriju "Srećni ljudi" i tako osvojio srca širom regiona.

Janko danas ima 35 godina i nastavio je porodičnu tradiciju i pa se bavi umetnošću, baš poput svog oca.

- Radim u galeriji na Banovom brdu, već 15 ili 17 godina, to nam je baza, i radimo transport i pakovanje umetničkih dela. Naravno i trgovina slika, opremanje slika, to je moj sadašnji posao i budući, ja se nadam. Moj otac to radi već 30 i kusur godina, tako da je logičan sled bio da i ja ostanem u tome, s obzirom na to da mi dva rođena brata ne žive u Srbiji, jedan živi u Dubaiju, drugi u Americi, tako da sam ja ostao u tom poslu i nastavljam ga - otkrio je pre nekoliko godina za domaće medije.

Janku je kao dečaku na snimanjima bilo pomalo dosadno, ali se sada ovih uspomena seća samo sa osmehom.

- Neću da kažem negativno, ali dosadno mi je bilo, ali što sam stariji sve mi je to jako interesantno i jako lepe uspomene imam. I sad kada je prošlo skoro 30 godina samo pozitivne utiske imam. Bilo je teško vreme, moj honorar za te tri godine je bio toliki da nisam mogao da platim jedno letovanje za porodicu, za te tri godine, bila je inflacija. Tako da nije bio finansijski interes , već entuzijazam, kao i kod dosta ljudi koji su tu radili - priznao je on tada.

