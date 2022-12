SLAVNA GLUMICA PROGOVORILA O SCENAMA ORGIJA: U novom filmu igra s Bredom Pitom, a JEDNA STVAR je bila PREVIŠE čak i za njegov ukus

Foto: RB/Bauergriffin.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Holivudska glumica Margot Robi priznala je da nije bila sigurna da li sme novi film "Babylon", u kojem glumi da sadrži tako eksplicitne scene orgija, dok je njen kolega Bred Pit priznao da je količina golotinje u filmu šokantna, pa čak i za njega.

Robi je ispričala detalje glumici Keri Muligan u sklopu Varajetijeve serije "Glumci o glumcima". Muligan je naglasila koliko je uvodna scena razuzdana, s čime se Robi složila istakavši kako liči na orgije.

- Kada sam pročitala scenario, pomislila sam da je ovo kao da su "Sladak život" i "Vuk s Vol Strita" dobili dete. Sviđa mi se to! Ali pitala sam se smemo li uopšte da prikažemo to? Bilo je toliko scena u kojima sam se pitala kako ću to učiniti - podelila je slavna glumica.

Muligan je zatim rekla da je film gledala sa svojom majkom, pa se Robi našalila kako bi svako to trebao da uradi.

Poznata glumica tumačila je lik samodestruktivne zvezde nemog filma, Neli Laroj, a otkrila je i da nikada u životu nije toliko radila za neki film kao za "Babylon".

