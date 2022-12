OBJAVLJENA LISTA NAJPLAĆENIJIH GLUMACA U 2022. GODINI: Cifre su BASNOSLOVNE! Zarađuju VIŠE NEGO IKADA, a OVO je razlog!

Pre desetak godina holivudske zvezde znale su da je njihovo mesto na A-listi sigurno ako je njihov film zauzeo prvo mesto na bioskopskim blagajnama.

Danas se uspeh može meriti i pregledima na Netflixu ili HBO Maxu. Digitalna revolucija možda je dramatično promenila stvari, ali filmski glumci zarađuju više nego ikada.

Zarada od 20 miliona dolara po filmu bila je standard 90-ih, ali danas je taj iznos mnogo veći. U nastavku možete pročitati koje su to zvezde ponele titulu najplaćenijih u ovoj godini.

1. Tom Kruz - 100 miliona dolara

Zahvaljujući nastavku kultnog filma "Top Gun", koji je prvi put premijerno prikazan pre više od 30 godina, Kruz je dospeo na vrh ove liste. U avgustu je "Top Gun: Maverick" ostvario 1,37 milijardi američkih dolara na blagajnama širom sveta.

Prema Insider-u, Kruzov honorar bio je 13 miliona dolara pre izlaska filma. Međutim, uvećala se za neverovatnih 10 puta nakon prikazivanja nastavka i učinila 60-godišnjaka najplaćenijim glumcem 2022. godine.

2. Vil Smit - 35 miliona dolara

Za Smita je ova godina krenula neslavno nakon dodele Oskara i šamara kojim je pred svima "počastio" komičara Krisa Roka. Ipak, prema BBC-ju, njegov film "Emancipation" dobio je većinom pozitivne kritike, te glumca, sa zaradom od 35 miliona dolara, drži na drugom mestu na ovoj listi.

3. Leonardo Dikaprio - 30 miliona dolara

Dikaprijev spisak hvaljenih filmova, uključujući "Shutter Island", "Django Unchained" i "Once Upon a Time in Hollywood", doneo mu je sjajnu zaradu tokom godina. Poslednji film koji je 48-godišnjaku doneo 30 miliina dolara je "Killers of the Flower Moon".

4. Bred Pit - 30 miliona dolara

Pitova dugogodišnja karijera u filmskoj industriji dovela je do toga da glumac ima visoka primanja. Nakon "Bullet Train-a" 58-godišnji glumac napravio je unosan dogovor od 30 miliona dolara, koliko će mu doneti uloga veterana vozača Formule 1 u filmu Apple Studios-a.

5. Dvejn Džonson - 22,5 miliona dolara

Svestrani The Rock prešao je put od opakog rvača do jedne od najbolje plaćenih filmskih zvezda u Holivudu. Za svoju prvu ulogu superjunaka u "Black Adam-u" plaćen je pozamašnih 22,5 miliona dolara. Dodatnu zaradu ostvaruje promovišući film na svojim društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati ga preko 350 miliona ljudi.

Listu nastavljaju glumci Vil Ferel, Kris Hemsvort, Vin Dizel, Tom Hardi i Hoakin Finiks koji svi dele zaradu od po 20 miliona dolara ove godine. Kada je reč o holivudskim glumicama, lista najplaćenijih izgleda ovako:

1. Margot Robi - 12,5 miliona dolara

Australijska glumica postala je najplaćenija glumica 2022. godine zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu "Barbie", koji joj je doneo zaradu od 12,5 miliona dolara. Talentovana 32-godišnjakinja glumila je s nekim od najvećih imena Holivuda, poput Breda Pita, Leonarda Dikaprija, Vila Smita, Šarliz Teron i Nikol Kidman.

2. Sandra Bulok - 10 miliona dolara

Dugogodišnja karijera ove 58-godišnjakinje donela joj je milione dolara na bankovni račun. Prema Showbiz Galoreu, oskarovka je ove godine zaradila 10 miliona dolara za glavnu ulogu u filmu "The Lost City".

3. Zendeja - 10 miliona dolara

Dizni zvezda Zendeja zabeležila je veliki uspeh u filmu "Spider-Man: No Way Home", a od tada je glumila u brojnim drugim ostvarenjima uključujući "Dune" i seriju "Euphoria". Fanovi će je gledati u filmu "Challengers", za koji je plaćena 10 miliona dolara.

4. Mili Bobi Braun - 10 miliona dolara

Britanska glumica ima samo 18 godina, a već je svrstana među najplaćenije glumice Holivuda. Osim što je glumila (i odrastala) u Netflixovom hitu "Stranger Things", Braun je ogromnu svotu novca zaradila glumeći u "Enoli Holmes 2", gde se pojavila s Henrijem Kejvilom. Ovaj naslov doneo joj je zaradu od 10 miliona dolara.

5. Lejdi Gaga - 10 miliona dolara

Ostvarivši uloge u filmovima "A Star is Born" i "House of Gucci", slavna 36-godišnja pevačica pokazala je da joj i te kako ide i gluma. Uskoro će se ponovo vratiti na ekrane kako bi tumačila lik Harli Kvin u nastavku megahita "Joker". Za ulogu partnerke Hoakina Finiksa Gaga je potpisala unosan ugovor vredan 10 miliona dolara.

Nakon Gage listu nastavljaju Dženifer Lopez, Gal Gadot, Emili Blant, Džejmi Li Kurtis, te zvezda serije "Queen's Gambit", Anja Tejlor-Džoj, koja se na 10. mestu našla sa zaradom od 1,8 miliona dolara.

