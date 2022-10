30 MUŠKARACA U PROSTORIJI, A JA GLUMIM DA SE DIRAM: Slavna glumica progovorila o jednoj od NAJS*KSI SCENA! Bila sam SKROZ GOLA!

Popularna australijska glumica Margot Robi dokazala je da je predana svojim ulogama od kada je kročila u svet Holivuda. Robi je naime insistirala na tome da bude potpuno gola u hit filmu Martina Skorsezea "Vuk sa Vol Strita" iz 2013. godine.

U razgovoru za The Telegraph 2014, filmska zvezda je priznala da se boji što će njeno golo telo biti ovekovečeno na internetu, te otkrila da je Skorseze ponudio da ublaži scene kako bi njoj bilo prijatnije, ali ona je to odbila.

foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

U nedavnom intervjuu, glumica koja je tada imala 23 godine, izjavila je kako je za nju golotinja radi same golotinje sramotna.

- Ako su tako napravili samo da devojka skine gornji deo, onda je to odvratno - kaže.

- Ali takođe mi je odvratno kada neko ko bi se u stvarnom životu skinuo, u filmu ostavi brushalter na sebi ili se prekrije čaršavom. Jednako me iritira da vidim nekoga za koga je koreografisano da se pokrije - nastavlja.

foto: Profimedia

- Cela poenta mog lika je to što je njeno telo jedino što "vredi" na ovom svetu - dodaje.

- Tako da, kada mi je Marti (Skorseze) pokušao da pomogne rekavši mi da u sceni u kojoj Naomi zavodi Džordana, mogu da nosim ogrtač, odbila sam. Mora da bude gola. Ona tako polaže svoje karte na sto - kaže glumica.

U razgovoru za Porter 2018. objasnila je kako se to ne vidi kada osoba gleda film, ali u stvarnosti je reč o maloj spavaćoj sobi u kojoj je nagurano 30 članova ekipe.

foto: Profimedia

- Svi su muškarci u prostoriji, a ja 17 sati glumim da se diram, što je stvarno vrlo neobično ako morate da zakopate neprijatnost i apsurd cele situacije, te da se duboko posvetite tome - otkrila je.

Robi, koja je karijeru započela u seriji "Neighbours", nastavila je da glumi u velikim holivudskim filmovima uključujući "Suicide Squad", "Once Upon a Time in Hollywood" i nadolazeću "Barbie".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

