SIN GLUMCA IZ KULTNE AUDICIJE DOBIO ZAPAŽENU ULOGU U NOVOM AVATARU: Svi su ga čekali 13 godina, a planirano je i OVO! FOTO, VIDEO

Mladi glumac Filip Geljo, inače sin bosanskohercegovačkog glumca Jasmina Gelja, koji se proslavio u kultnoj Audiciji, glumi u nastavku Avatara.

foto: Profimedia

U spektaklu Džejmsa Kamerona, "Avatar: The Way of Water", glumi i sedam novih mladih glumačkih talenata, među kojima je i Filip koji glumi mladog lovca Aonunga iz Metkajin klana.

Jasmin Geljo je ranije najavio kako će Filip imati zapaženiju ulogu u Avataru i da će se pojaviti i u trećem i četvrtom nastavku, ako će ih uopšte biti, što uveliko zavisi od toga kako će kod publike proći Avatar 2.

Inače, mladi Filip se proslavio filmom "Odd Squad".

Na nastavak Avatara fanovi su čekali čak 13 godina, on je trebao da izađe 2020. godine, ali sve je prolongirano zbog pandemije koronavirusa. Kameron planira da snimi treći, četvrti i peti nastavak, a oni bi trebalo da budu prikazani 2024., 2025. i 2028. godine, prenosi Index.hr.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, bosanskohercegovački glumac Jasmin Geljo trenutno živi i radi u Kanadi, a ljudi ga najviše pamte po ulogama Mime Šiš i Rokija Mokroguza iz kultne predstave Audicija.

(Kurir.rs)

