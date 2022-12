PRVO POJAVLJIVANJE ANĐELKE PRPIĆ NAKON VESTI O TRUDNOĆI! Čeka bebu sa najboljim prijateljem bivšeg muža: Pomenula dete i mamu!

O glumici Anđelki Prpić već nekoliko dana bruji cela zemlja. Svi su u šoku zbog vesti o trudnoći popularne glumice, kao i zbog činjenice da je otac njenog deteta ni manje ni više nego blizak prijatelj njenog bivšeg supruga Daria Prpića.

Mnogo se spekulisalo o njenoj vezi sa M.Ž. i svi se pitaju kako je moguće da se detalji o njenom ljubavnom životu ništa nije znalo, a čini se da su i njeni bližnji iznenađeni koliko i drugi, pa je Dario priznao da ga je ova vest pogodila, a upućeni izvori su potvrdili za "Kurir", da je i za njega ova vest bila novost.

Anđelka je sada, zajedno sa voditeljkom Marijom Kilibardom, gostovala u emisiji "Među nama" gde je govorilana različite teme.

Na samom početku Anđelka i Marija govorile su na temu umora i preopterećenosti.

Anđelka je odgovorila na pitanje šta nju odmara:

- Odmara me masaža. I jamb sa Marijom. Ja sam išla u nižu muziku i sada ne znam uopšte da sviram, ali sticajem okolnosti imam klavir i mogu da kažem da kad uzmem eto da odsviram neke note sa neta, fokusirana sam na to. Tu sam i to me odmara. Provalila sam i da dete kad me tera da crtamo, ja se naravno opirem kao da đavola isteruju od mene, a kad sednemo u tom sam trenutku i to me odmara.

Marija se našalila kako Anđelka uvek gubi, na šta je Anđelka prokomentarisala da ona ume da gubi:

- Ali gubim samo kad se kladimo, kad se ne kladimo pobeđujem.

Anđelka je prokomentarisala decu i korišćenje drurštvenih mreža:

- Sve što deca loše rade u tom smislu, iskopirala su od nas. Marija za razliku od mene pokušava da se odvoji od toga. Ja to ni ne pokušavam.

Evo šta je Anđelka rekla o rasporedu:

- Umem da budem organizovana. Želim milijardu stvari i nešto uvek mora da ispadne. Ovog leta sam shvatila da po inerciji prihvatam stvari da radim. Sve radimo paralelno, i ne pričam o tome da budeš super mama, zgodna, da jelka bude lepo opričana, mislim na posao. Kada poslovno radimo puno stvari nikada nismo u punom fokusu, nismo tu. Razmišljamo o onome što nas čeka ili o onome što smo propustile. Ne možeš sve odjednom, a mislim da nam je potrebno da budemo fokusirane. Moramo da postavimo prioritete, ne možemo sve da postignemo.

Govorila je o zagrljaju.

- Kada grliš nekoliko sekundi onda se napuniš energijom - rekla je Anđelka.

Anđelka je potvrdila da ne umemo ni da dišemo, pa ne možemo ni da se opustimo, a zatim je progovorila o negativnom odmoru:

- Ja sam školski primer toga da svi treba okolo da budu srećni i zadovoljni i da se svima dopadam. Mislim da sada uspešno radim na tome. I sada se bavim samo najužim krugom ljudi. Unašem poslu ljudi misle da imaju pravo da ti kažu sve i da podele sva svoja pozitivna i negativna mišljenja. to može da bude naporno ako želimo svima da udovoljimo. Primetila sam da, ne da ne brinem oko toga šta misle moja mama, moj tata, moje dete, nego da se ne forsiram da ispunim sve kako ja mislim da oni žele da ja to ispunim.

- Pre nekoliko dana sam videla Džej Lo i rekla je stvar koju ja praktikuje, Kada nemaš dovoljno da se naspavaš, spavaj ispod četiri sata. To je zagarantovaniji odmor - rekla je Marija, a Anđelka je potvrdila da Marija ne spava mnogo i da pija mnogo kafe.

- Nismo normalni sami prema sebi. To je sve normalno. Mislim da je stvar u tome da se fokusiramo na sebe i da vidimo šta nas tokom praznika raduje. Ne mora sve da bude kao u filmu - rekla je Anđelka i dodala:

- Bitno je da budeš motivisan. Ako su dnevne stvari one koje te psihički umaraju, ako nisi srećan zbog toga što radiš i ako te to ne ispunjava, onda si ti svakako umoran.

