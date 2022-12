SLAVNI MUZIČAR PRIZNAO DA GA PRIVLAČI ROĐENA ĆERKA, PA NAPRAVIO DETE USVOJENOJ: Sad ga stiže KAZNA za GREHE iz prošlosti!

Život slavnog rokera, frontmena grupe Aerosmith, Stivena Tajlera, mogao bi da posluži kao predložak za neki film, ali ga taj film definitivno ne bi prikazivao u najboljem svetlu.

Njegove bizarne izjave, ponašanje i legende koje ga prate decenijama se prenose u svetu šoubiznisa, ali i svetskih tabloida. Sad su, u 75. godini života, počeli da ga sustižu gresi iz mladosti.

No, krenimo redom. Tajler je od najranijih dana bio vrlo buntovno dete. Detinjstvo je proveo u Bronksu, a navodno je nevinost izgubio kada je imao sedam godina s blizankinjama iz Francuske, nakon službe u crkvi. Prvo su se igrali u dvorištu, a potom su otišli u svoju kuću, gde se i dogodio sam čin, što je kasnije ispričao u brojnim intervjuima.

Poznato je i da je Stiven otac holivudske glumice Liv Tajler, o kojoj je imao zaista neprimerene izjave. Naime, za svoju ćerku je Tajler izjavio da ga privlači.

"Kako da oca ne privlači njegova ćerka? Pogotovo kada je ona poveznica između njega i žene kojom se oženio? Osim ako je reč o ružnom muškarcu, otac će uvek osećati seksualnu privlačnost prema svojoj ćerki, na nekom nivou", rekao je Stiven.

Ipak, najbizarnija priča koja je obeležila njegov život je ona o njegovoj "vezi" s tada 16-godišnjom Džulijom Holkomb, koju je prvo uzeo "pod svoje", a potom i zakonski posvojio.

Njihova veza bila je burna, a u jednom trenutku on joj je napravio dete. Međutim, tada je otišao na turneju i poslao svog menadžera da natera Džuliju na pobačaj. Stiven je tada već bio u ozbiljnoj vezi s majkom Liv Tajler, ali Džulia to nije znala.

Nakon požara u zgradi u kojoj je pukom srećom preživela, Džulia pristaje na abrotus i vraća se u porodičnu kuću, a Stivenu se više nikada nije javila, iako je nekoliko puta pokušao da je nazove. Čak je, mnogo godina kasnije, uplatio pola miliona dolara njenom udruženju za zlostavljane devojke i žene.

Stiven je retko govorio o Džuliji, ali je u svojoj autobiografiji govorio o abortusu.

"Bila je to velika kriza. Strašno je kad znaš da u ženi raste novi život, ali svi oko tebe te uveravaju da će ta stvar u njenom stomaku uništiti živote svih, pa i tebe i nje. Onda odeš doktoru, on joj ubrizga nešto u stomak dok gledaš i onda ubrzo vidiš mrtav fetus. Bio sam skrhan i pitao se šta sam uradio", napisao je u svojoj autobiografiji, a pesmu "Janie's Got a Gun" posvetio je Džuliji.

Džulija se ovih dana ponovo pojavila u njegovom životu i to tako što je u Los Anđelesu predala tužbu protiv njega, a iako u časopisu Rolling Stone, koji je prvi s ovom vešću izašao u javnost, nije navedeno njegovo ime, već ga skrivaju iza nadimka "Defendant Doe", upravo je pomenuta autobiografija i opis njihovog odnosa otkrila o kome se radi.

Holkomb je već ranije govorila o vezi s Tajlerom, a sad ga je sudskim putem optužila za seksualni napad, seksualno zlostavljanje i namerno nanošenje emotivne boli, te je takođe navela da joj je davao drogu nakon što je preuzeo starateljstvo nad njom i naterao je da abortira.

U svojoj knjizi, bez navođenja njenog imena, Tajler je napisao da je njegova draga tad imala 16 godina, da je zamalo imao "mladu tinejdžerku" i da su se "njeni roditelji zaljubili u mene, potpisali su papire i dali mi starateljstvo da me ne bi uhapsili ako je odvedem van države".

"Ja sam imao 26, a ona je bila jedva dovoljno stara da vozi i pakleno seksi. Ludo sam se zaljubio u nju. Bila je slatka mršavica, bila je želja mog srca, moj partner u zločinu iz strasti", pisao je Tajler.

Ona pak u svojoj tužbi navodi da su se upoznali 1973, nakon što je bila na koncertu Aerosmitha u Portlandu u državi Oregon, te da je nakon toga završila u njegovoj sobi. Navela je da mu je rekla koliko ima godina, a da ju je on nakon toga seksualno iskoristio. Opisala je da "nije mogla da se odupre" Tajlerovoj moći i da je tako njihova veza napredovala.

