PREMINUO LEGENDARNI BUBNJAR REVOLUCIONARNE FANK GRUPE: Fred Vajt je umro u 67. godini, porodica se oprostila POTRESNIM rečima

Fred Vajt, bubnjar revolucionarne fank grupe "Earth, Wind and Fire" je umro, saopštila je njegova porodica 1. januara. Vajt je imao 67 godina.

"Naša porodica je danas ožalošćena gubitkom neverovatnog i talentovanog člana porodice, našeg voljenog brata Frederika Judžina "Fredija" Vajta. On se pridružio našoj braći Morisu, Monteu i Ronaldu na nebu i sada bubnja sa anđelima", napisao je Verdin Vajt dok je odavao počast bratu na Instagramu. (Nije otkrio uzrok smrti dok je Moris Vajt je umro nakon borbe sa Parkinsonovom bolešću 2016.).

Čudo od deteta koje je počelo da svira bubnjeve sa devet godina pre nego što je sa 16 godina zaradio svoju prvu zlatnu ploču za svoj rad na emisiji "Donny Hathaway’s Live" i koji je Rolling Stone dospeo na listu 50 najboljih live albuma svih vremena, Vajt se pridružio bendu svoje braće 1974. godine neposredno pre nego što je grupa postala slavna na uspehu svog šestog studijskog albuma, "That’s the Way of the World". I album i singl "Shining Star" su bili na prvom mestu Bilbordove liste.

"Earth, Wind and Fire" su na kraju prodali i više od 90 miliona ploča, učvrstivši svoj status jednog od najprodavanijih bendova svih vremena. Omiljeni kod kritičara i fanova, bend je nominovan za 17 Gremija, a osvojio je šest.

Više od dvadesetak članova se smenjivalo u bendu od njenog osnivanja 1969. godine, ali Vajt je bio deo devetočlane postave koja je uvedena u Rokenrol kuću slavnih 2000. godine.

Dok je Moris, vokal, suosnivač i producent grupe "Earth, Wind and Fire" započeo svoju karijeru kao bubnjar, Fred je svirao perkusije na najvećim hitovima grupe kao što su "September", "Boogie Wonderland" i "Shining Star".

(Kurir.rs/A.Miletić)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću