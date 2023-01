NIKOLA PEJAKOVIĆ UZIMAO 5 GRAMA HEROINA DNEVNO! Otkrio BOLNE detalje: Otac se više zabrinuo što idem u crkvu nego zbog DROGE!

Glumac Nikola Pejaković Kolja ne krije od javnosti da je u prošlosti imao problema sa narkoticima, a sada je na tribini "O borbi sa pomislima" govorio je o svom problemu.

foto: Nemanja Nikolić

Pejaković, koji je dugo vremena bio u paklu droge, a otkako se izlečio često govori o svemu što je prošao, ispričao je zanimljiv trenutak iz porodičnog doma koji pokazuje koliko su roditelji nesvesni problema svoje dece. On je rekao da se njegov otac više za njega zabrinuo kada je počeo da ide u crkvu nego kada je bio na heroinu.

- Kad sam došao na 5 grama heroina, u nekim fazama je to zaista bilo ozbiljno, moj otac se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam ja počeo da odlazim u crkvu nego kad sam bio na heroinu. On je mojoj majci rekao "Šta se ovo dešava, bio je baš lep narkoman i normalan mladić" - rekao je Nikola Pejaković.

foto: Ana Paunković

Glumac je ranije govorio o okretanju ka Bogu.

- Okrenuo sam se Bogu kad sam pao na dno. Kad sam se našao u jarku. Srbin ide u crkvu kad počne kiša. Nije to usamljen slučaj. Ima ta priča da narkomani odu u neku vrstu vere, ali mislim da to nije sasvim tačno. Čovek traži izlaz i lek za svoju boljku. Pravoslavlje je snaga kojom to može da se savlada. Kad je moj ego bio stucan, kad sam video da nemam izlaz, tako sam ja počeo da pretresam svoj život, svoja uverenja. Tada sam shvatio da grešim - izjavio je Pejaković pre nekoliko godina.

(Kurir.rs/Republika)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način